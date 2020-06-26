برلمانية: موافقة الحكومة على ترشيد الإنفاق العام استجابة لتوصيات المجلس

الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:41 م
ارشيفية
ارشيفية

قالت النائبة سيلفيا نبيل لويس رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، إن لجنة الخطة والموازنة أصدرت عدة توصيات في ظل أزمة كورونا، لضرورة ترشيد الإنفاق في ظل الفجوة التمويلية المتوقعة.

وتابعت النائبة فى بيان صحفى، أن اللجنة وضعت 5 سيناريوهات متوقعة للأثر الاقتصادي لجائحة كورونا وقدمتها للحكومة في ملحق تقرير الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠١١، مؤكدة على أهمية موافقة الحكومة على مشروع قرار بترشيد الإنفاق العام بنسبة من 20% إلى 50% بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وقامت اللجنة بمقابلة الإيرادات والمصروفات لمعرفة الفجوة التمويلية المتوقعة حسب كل سيناريو، واستهدفت اللجنة دق إنذار اقتصادي بوضع السيناريوهات.

ورحب نبيل باستجابة الحكومة، لافتة إلى أن مشروع القرار الذي وافقت عليه الحكومة، يعد استجابة لما أوصى به المجلس، حيث أن الموازنة كانت موضوعة وكأن كورونا لن يؤثر عليها، وأنه يأتى لتحقيق مزيد من الانضباط المالى وسلامة توجيه المخصصات المالية المدرجة بموازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وتلبية لتزايد الطلب على تدبير مبالغ إضافية لتوفير المستلزمات الطبية ومواد التطهير والتعقيم لمواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، والمتطلبات الأخرى الصحية العاجلة، ومتطلبات الأمن القومى.


ونص مشروع القرار على أن تسري قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار بنسبة 20% على الأقل من الاعتمادات المدرجة لها بالجهات، التي لم يتأثر استمرار نشاطها، وبنسبة 50% على الأقل للجهات التي توقف نشاطها جزئيًا أو كليًا، شريطة ألا تؤثر الإجراءات الاحترازية على أداء الجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار للخدمات والدور المنوط بها، وتستثنى إجراءات خفض اعتمادات وزارة الصحة والجهات التابعة لها القائمة على تقديم الخدمات الصحية، والجهات القائمة على تدبير السلع التمويني.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17841 حالة، من ضمنهم الـ 16338 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 61130 حالة من ضمنهم 16338 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2533 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب كورونا خطة النواب الصحة العالمية الحكومة توافق على ترشيد الاستهلاك الانفاق العام

أخبار تهمك

كامل الوزير يصدر توجيهات عاجلة لـ"السكة الحديد".. والتنفيذ يبدأ غدًا

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم ويُجدد المفاوضات مع نجم الدارويش

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ يوم

مهاجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى المقاولون

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

منذ يوم

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الدوري المصري.. فريق إمارتي يهدد صفقة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

منذ حوالي 5 ساعات

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

بايرن ميونخ يحدد سعر بيع نجمه إلى ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

والد فتاة عرضت نفسها للزواج على الإنترنت: "كنت عايز أخنقها"

منذ حوالي 16 ساعة

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ يوم

فرمان فايلر يحسم مصير صفقة الأهلي المنتظرة

منذ نصف ساعة

عامل وزوج شقيقته يقتلان والده بسبب علاقة غير شرعية مع ابنته في الشرقية

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة وتوتنهام

منذ ساعتين و 48 دقيقة

حيلة جديدة من الزمالك لحسم صفقة القناص

منذ ساعتين و 31 دقيقة

موضوعات متعلقة

البرلمان يوافق على فتح اعتماد إضافي 10 مليار جنيه لمواجهة كورونا

وزير المالية عن العام المالي الجديد: "كل الأرقام هتتغير والمصروفات هتزيد"

بالأرقام.. وزير المالية يكشف تأثير أزمة كورونا على الموازنة العامة

وزير المالية أمام البرلمان: ننظر لكل جنيه ننفقه

تعليق وزير التعليم على ظاهرة شراء الأبحاث

"خطة النواب": موازنة قطاع الاتصالات لا تقل أهمية عن "الصحة والتعليم"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:32 م

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

08:40 ص

بايرن ميونخ يحدد سعر بيع نجمه إلى ريال مدريد

03:43 م

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

11:34 ص

صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة وتوتنهام

01:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!