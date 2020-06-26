"الوفد": تصدر مصر معدلات النمو العالمية شهادة ثقة للاقتصاد

أكد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، وعضو الهيئة العليا، أن تقرير صندوق النقد الدولي عن مؤشرات النمو في مصر خلال عام 2020، يعزز نجاح الإصلاحات الاقتصادية وهيكلة اقتصاد الدولة المصرية.





وقال قوطة، في بيان، اليوم، إن إشادة صندوق النقد الدولي بمعدلات النمو في مصر بمثابة شهادة ثقة جديدة يحصل عليها الاقتصاد المصري، وتأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل تضرر اقتصادات دول العالم من جائحة فيروس كورونا المستجد.





وأشار رئيس لجنة التجارة والصناعة بالوفد، إلى أن مصر من أكثر الدول استقرارًا في توقعات معدلات النمو، وهذا الأمر معلن من قبل العديد من مؤسسات التمويل الدولية الكبرى، وذلك نتيجة الإصلاحات التي أدخلتها مصر على المنظومة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة.





وأوضح المهندس حمدي قوطة، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو ما جعل مصر قادرة في الوقت الحالي على مواجهة تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية والتي عانت منها أكبر اقتصاديات العالم.





وتابع رئيس اللجنة: في الوقت الذي انكمشت فيه موازنات الدول الكبرى للعام المالي المقبل ولجوء دول أخرى لإعداد موازنات تقشفية أعدت مصر موازنة طموحة زادت فيها الرواتب والمعاشات بنحو 58 مليار جنيه منها 5 مليار جنيه حافز إضافي للموظفين 8 مليارات علاوة دورية، و35 مليار جنيه تكلفة ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17841 حالة، من ضمنهم الـ 16338 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 61130 حالة من ضمنهم 16338 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2533 حالة وفاة.



