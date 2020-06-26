إصابة رئيس الأمن العام المكسيكي إثر إطلاق نار بمكسيكو سيتي

كشف الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الجمعة، أن عمر جارسيا، رئيس الأمن العام في مكسيكو سيتي، أُصيب في تبادل لإطلاق النار في غرب المدينة.





وفي وقت سابق، قالت عمدة مكسيكو سيتي، كلوديا شينباوم باردو، إن المسؤول تعرض للهجوم في عاصمة المكسيك. وأضافت رئيسة البلدية، أن جارسيا يعالج حاليًا في المستشفى وهو "خارج الخطر"، كما أوردت وكالة "ٍبوتنيك".





في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، عانى حي لوماس دي تشابولتيبيك المرموق، الذي يضم القصور ومكاتب الشركات للشركات متعددة الجنسيات في غرب العاصمة، من تبادل مكثف للنار بأسلحة من العيار الثقيل، وفقًا لمقاطع فيديو نشرت على الشبكات الاجتماعية.





وبحسب رئيسة البلدية، فقد أسفرت المعارك التي هزت المنطقة الغنية والهادئة عادة عن عدد من القتلى. وأضافت رئيس البلدية، أن الشرطة قامت بعدة اعتقالات فيما يتعلق بالحادث.





يأتي هذا التطور بعد اندلاع إطلاق نار كثيف في حي لوماس دي تشابولتيبيك الغني بمدينة مكسيكو سيتي. وبحسب رئيس البلدية، قتل الناس في الحادث، لكن حياة المسؤول الذي تعرض للهجوم ليست في خطر.