بعد مناشدة الصحة.. كيف تواجه الحوامل فيروس كورونا؟

"أجلوا الحمل".. شعار رفعته وزارة الصحة خلال الساعات الأخيرة، بعدما طالبت المواطنين بضرورة تأجيل الحمل وعدم إقدام المواطنين على تلك الخطوة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.





وعن أسبابها وراء تلك النصيحة، قالت الوزارة: إن "تأجيل الحمل في الظروف التي نمر بها من انتشار كورونا أصبح أمرًا ضروريا وليس رفاهية، لأنه تم اكتشاف مضاعفات للفيروس قد يسبب تجلطًا الدم مما يؤثر على المشيمة اللي هي مصدر غذاء الجنين، بخلاف الأعراض اللي من الممكن أن يسببها للأم الحامل بجانب إن الحمل قد يتسبب في ضعف المناعة".





ولكن في الوقت الحالي هناك عدد من السيدات "حوامل" فيجب أن يتعاملوا مع الموقف بشكل حازم، وفيما يلي تقدم "الفجر" الخطوات التي يمكن أن تتبعها الحامل لمواجهة فيروس كورونا:





- تجنبي الاختلاط أو الخروج من البيت نهائيا خلال فترة الحمل، كإجراء إحترازي لمنع اانتقال العدوى إليها بفيروس كورونا.





- واظبي على غسل يديك بجانب عدم لمس عينيك وأنفك وفمك، واحرصى على السعال أو العطس في منديل أو فى ثنية الكوع.





- إذا كنتي تعانين من الحمى أو السعال أو صعوبة التنفس سارعى بالتماس الرعاية الطبية.





- يجب على السيدة الحامل اتباع لنظام غذائي صحي ومتوازن، مع الحصول قسط كافٍ من النوم والراحة.





- إذا خرجت الحامل من المنزل لأمر هام يجب عليها ارتداء الكمامات والقفازات، والابتعاد مسافة لا تقل عن متر ونصف عن أي شخص تتحدث إليه أو تتواجد معه في نفس المكان.





- هناك مهمة خاصة للزوج حيث يجب ألا يدخل المنزل بالحذاء، أو الملابس التي كان يرتديها خارجه وهنا يتم وضع قطعة قماش مبللة بالماء والكلور على باب المنزل، ومسح الحذاء بها جيدًا قبل الدخول، للتخلص من أي رذاذ مُحمل بالفيروس قد يكون عالقًا في السطح السفلي للحذاء، ويتم غسل الملابس جيدا وعدم تكرار ارتدائها من جديد أو وضعها على أي سطح داخل المنزل قبل غسلها.



