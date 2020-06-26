إيطاليا.. مواجهات بعد تفشي كورونا بمجمع سكني غير قانوني لمهاجرين

أرسلت سلطات إيطاليا جنودًا لاستعادة النظام في بلدة ساحلية بالقرب من نابولي بعد تفشي فيروس كوروناالمستجد في مجمع سكني يشغله بشكل غير قانوني مئات العمال المهاجرين وتسبب في مواجهات غاضبة مع السكان.





أعلنت السلطات يوم الخميس، أن أكثر من 40 شخصًا يعيشون في المباني المهجورة في موندراغون، على بعد 45 كم من نابولي، ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، وحذرت من أن المدينة بأكملها يمكن أن تكون في الحجر الصحي إذا ثبت تفشي المرض، كما أوردت وكالة "رويترز".





وأغلقت المباني السكنية لمنع انتشار العدوى، لكن اللقطات التي بثتها قناة تلفزيون راي الحكومي يوم الخميس أظهرت مجموعة من السكان يتحدون أمر البقاء والتقدم في المدينة احتجاجا على ما قالوا إنه تمييز عنصري.





العديد من الذين يعيشون في المجمع هم من البلغار الذين يعملون كقاطفي فواكه موسمية في الحقول حول المدينة. وأظهرت لقطات أن السكان الإيطاليين في الشارع هتفوا "موندراغون هو ملكنا" وتجمعوا خارج المكان المغلق، مما أدى إلى قيام الطرفين بالصياح بالبذاءات على بعضهم البعض.





كان الجنود يحرسون الحواجز وتم فحص الشرطة، اليوم الجمعة، حول المجمع السكني، حيث اشتكى السكان من أنهم تم حظرهم في الداخل مع القليل من المعلومات حول ما كان يحدث.





سيتم اختبار ما لا يقل عن 3000 من الذين يعيشون في المباني المحتلة وحولها للتحقق من وجود فيروس كورونا ، فينسينزو دي لوكا، حاكم منطقة كامبانيا حول المدينة.



