فرمان فايلر يحسم مصير صفقة الأهلي المنتظرة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

يرغب النادي الأهلي منذ فترة طويلة في التعاقد مع أسامة جلال مدافع نادي إنبي ومنتخب مصر الأولمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وتواصل الأهلي مع اللاعب لمعرفة موقفه من الانضمام للفريق ورحب بشكل كبير بذلك الأمر ولكن طلب انهاء الصفقة مع إنبي.

 

وفتح مسئولو القلعة الحمراء مفاوضات مع إنبي خلال الساعات القليلة الماضية لإنهاء صفقة أسامة جلال ووافق النادي بعد أن حصل على موافقة حلمي طولان برحيل اللاعب إلى الأحمر.

 

ولكن طلب حلمي طولان أن يضم إنبي محمد شريف لاعب الفريق والمعار من صفوف الأهلي بشكل نهائي ليوافق على رحيل أسامة جلال إلى الأحمر.

 

وسينتظر مسئولو الأهلي عودة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق من سويسرا ليحسم موقفه بشأن اتمام هذه الصفقة من عدمه.

 

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