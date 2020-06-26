آية حجازي في مرمى انتقادات السوشيال ميديا: "الدولارات بتخليكي تهلي علينا تاني"

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، آية حجازي مستنكرين تدخلها في شئون مصر، قائلين: "ايه دخلك في شئون مصر.. هو إنتي مش بعتي الجنسية المصرية عشان تهربي من العقاب على جرايمك.. ولكن لازم تعرفي إن لما مصلحتهم منك تخلص هيرموكي والسبوبة اللي إنتي عايشة فيها هاتخلص بس للأسف مش هتلاقي دولة تلمك بعد كده".





وتابع المغردون: "لازم نعرف إن طالما الأخت آية حجازي رجعت تهل علينا يبقى لازم نعرف إن فيه صرفية دولارات جديدة جتلها خلتها تلهث زى الكلاب وتجرى تهاجم مصر".





واستطرد النشطاء: "على فكرة يا آية الناس كلها عارفة جرايمك وخليكي فاكرة اللى إنت عملتيه في الأطفال.. مسيرهم يكبروا وفي ناس منهم ها يدوروا عليكي عشان يخلصوا حسابهم منك وساعتها مش هاينفع ندمك".



