بايرن ميونخ يحدد سعر بيع نجمه إلى ريال مدريد

الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:43 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

أشارت تقارير صحفية، أن نادي بايرن ميونخ الألماني، حدد سعر بيع نجمه تمهيداً لرحيله خلال الفترة المقبلة، بعد العروض الكثيرة المقدمة للاعب.


ويرغب بايرن ميونخ في تجديد عقد ديفيد ألابا، مدافع الفريق، إلى عام 2024 في حال عدم توصله لاتفاق رسمي بشأن بيعه.


وبحسب صحيفة "كيكر" الألمانية، فإن بايرن حدد سعر ألابا بين 60 إلى 80 مليون يورو لبيعه هذا الصيف.


وتابعت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان أبرز المهتمين بالتعاقد مع ألابا، وسط منافسة شرسة مع كل من ريال مدريد الإسباني.


وتربط البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان علاقة جيدة مع بيني زهافي، وكيل ألابا، لضم اللاعب، خلال الفترة المقبلة.

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