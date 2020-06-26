كارتيرون يحسم مصير صفقة الزمالك الجديدة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:18 م
بوابة الفجر
أحمد عصام

حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك موقف صفقة النادي الجديدة من التعاقد معها خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.


وكان نادي الزمالك قد دخل في مفاوضات مع النادي المصري البورسعيدي من أجل ضم كريم العراقي هذا الصيف.


ورفض باتريس كارتيرون التعاقد مع كريم العراقي في ظل اقتراب القلعة البيضاء من ضم اللاعب التونسي حمزة المثلوثي والذي يشغل الجبهة اليمنى أيضاً.


ويعاني نادي الزمالك في الفترة الأخيرة في مركز الظهير الأيمن، وذلك خاصة بعد رحيل حمدي النقاز في بداية الموسم الجاري.


واقترب مسئولو نادي الزمالك من تجديد عقد حازم إمام الظهير الأيمن للفريق خلال الأيام القادمة.

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