رواد مواقع التواصل يهاجمون جمال عيد: "كنت بتترافع عن إرهابيين"
الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:13 م
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ورواد السوشيال ميديا رسائل تحريضية الكذاب جمال عيد تضمنت: «الناس ضجت خلاص من أفعال عبد الدولارات جمال عيد وأتأكدوا إنه ما فيش حاجة تهمه غير تنفيذ تعليمات أسياده بالسفارات ».
وأضافوا: «لماذا لا يتم التحقيق في جرائمه.. أفعاله لو كان يرتكبها منذ ثلاثين عامًا كان سيتم إعدامه بتهمة الخيانة حتى ولو كان يعيش بأيًا من البلاد الغربية».
وأكد رواد التراصل الاجتماعي أن "كل تصرفات عبد الدولارات جمال عيد عبارة عن قرابين بيقدمها للخارج عشان البيه نفسه يكتسب أي جنسية تانية" مضيفين: « يا جمال يا عيد.. هو أنت عمرك ما هاتحكم عقلك وتعرف إن اللايكات إللى بتتعملك على الفيس بوك من شلتك دي عمرها ما كانت سياسة أو خدمة للوطن ».
وأشاروا إلى: «على فكرة ولادك وأحفادك لما يعرفوا إنك كنت بتترافع عن تجار مخدرات وقتلة وإرهابيين.. هايستعروا من سيرتك وينكروك لأن مافيش حد هايقدر يخبى حقيقتك للأبد».
وأكد النشطاء: « صدقنا يا أستاذ جمال كل الهرى بتاعك ده لم يكسبك غير إحتقار الناس.. لكن طبعًا عارفين إن ده مايهمكشى، وإن أهم حاجة عندك هى حسابك الدولارى فى البنك».
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا