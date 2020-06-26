رواد مواقع التواصل يهاجمون جمال عيد: "كنت بتترافع عن إرهابيين"

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ورواد السوشيال ميديا رسائل تحريضية الكذاب جمال عيد تضمنت: «الناس ضجت خلاص من أفعال عبد الدولارات جمال عيد وأتأكدوا إنه ما فيش حاجة تهمه غير تنفيذ تعليمات أسياده بالسفارات ».





وأضافوا: «لماذا لا يتم التحقيق في جرائمه.. أفعاله لو كان يرتكبها منذ ثلاثين عامًا كان سيتم إعدامه بتهمة الخيانة حتى ولو كان يعيش بأيًا من البلاد الغربية».





وأكد رواد التراصل الاجتماعي أن "كل تصرفات عبد الدولارات جمال عيد عبارة عن قرابين بيقدمها للخارج عشان البيه نفسه يكتسب أي جنسية تانية" مضيفين: « يا جمال يا عيد.. هو أنت عمرك ما هاتحكم عقلك وتعرف إن اللايكات إللى بتتعملك على الفيس بوك من شلتك دي عمرها ما كانت سياسة أو خدمة للوطن ».





وأشاروا إلى: «على فكرة ولادك وأحفادك لما يعرفوا إنك كنت بتترافع عن تجار مخدرات وقتلة وإرهابيين.. هايستعروا من سيرتك وينكروك لأن مافيش حد هايقدر يخبى حقيقتك للأبد».



