للمرة الثانية في أسبوع.. جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب ملابس عسكرية

الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:21 م
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
الفجر الاقتصادي

تمكنت الإدارة العامة للوارد بجمارك بورسعيد برئاسة الجرايحى خميس بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي ومباحث الميناء من ضبط محاولة تهريب كمية من الملابس المموهة المحظور إستيرادها أو تداولها طبقًا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 151 لسنة 2015 وتعليمات وزارة الدفاع بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الأمنية وذلك للمرة الثانية وفى نفس الأسبوع .
 
فبناءا على الإخبارية السرية المقدمة من محمد مصطفى مدير إدارة ساحة الصفا والمروة عصام صالخ مدير إدارة الإستخبارات ومباحث الميناء بوجود أصناف محظورة ومخالفة للمستندات ضمن مشمول بوليصة رقم 6262510370 حاوية رقم SKUU4051247 قادمة من الصين بيان جمركي رقم 1003 لسنة 2020 بمجمع المنطقه الحرة بإسم شركة م . ن . ع ومشمولها طبقا للمستندات عبارة عن 167 طرد ملابس جاهزة بوزن 10 طن و 300 كيلو جرام .
 
الملابس العسكرية
الملابس العسكرية
 
وتم تشكيل لجنة برئاسة محمد مصطفى مدير إدارة وخالد عبد الله مدير إدارة المجمع، محمد أسامة، السيد صبح مراجعى الحركة، طارق حسن رئيس قسم المكافحة وإبراهيم الجندى رئيس قسم المكافحة، وائل إسماعيل مدير التعريفة، محمد خالد مأمور التعريفة، عمر شحاتة، أحمد عبد القادر مدير إدارة الأمن الجمركى.
 
وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 1200 قطعة سويتر مموه محظور إستيراده ولم يقر عنها صاحب الشأن ضمن البضائع الواردة.
 
قرر يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ علي المضبوطات وإخطار الجهات المختصة .
 
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك وعبدالرزاق منصور مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى التزام بالمنطقة الوسطى والجنوبية والمشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مضبوطات الجمارك جمارك بورسعيد تهريب الملابس العسكرية

أخبار تهمك

عامل وزوج شقيقته يقتلان والده بسبب علاقة غير شرعية مع ابنته في الشرقية

منذ حوالي 4 ساعات

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

منذ ساعة و نصف

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم ويُجدد المفاوضات مع نجم الدارويش

منذ حوالي 4 ساعات

والد فتاة عرضت نفسها للزواج على الإنترنت: "كنت عايز أخنقها"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

منذ يوم

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يحسم مصير صفقة الزمالك الجديدة

منذ أقل من ساعة

صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة وتوتنهام

منذ ساعتين و 24 دقيقة

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ يوم

مهاجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى المقاولون

منذ حوالي 4 ساعات

كامل الوزير يصدر توجيهات عاجلة لـ"السكة الحديد".. والتنفيذ يبدأ غدًا

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الدوري المصري.. فريق إمارتي يهدد صفقة الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

حيلة جديدة من الزمالك لحسم صفقة القناص

منذ ساعتين و 7 دقيقة

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ يوم

الأهلي يرفض شرط المقاولون ويحدد سعر التعاقد مع طاهر محمد

منذ ساعتين و 46 دقيقة

موضوعات متعلقة

جمارك شرق بورسعيد تُحبط تهريب 392 ألف قرص من المنشطات الجنسية (صور)

جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية من أجهزة الـ GPS وشاسيهات الموبايلات

جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية من أجهزة اللاسلكي وأجهزة الإتصال بالقمر الصناعى والشيش والسجائر (صور)

ضبط محاولة تهريب كمية من الألعاب النارية بجمارك الإسكندرية (صور)

جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب 2570 قطعة ملابس عسكرية

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:32 م

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

08:40 ص

صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة وتوتنهام

01:42 م

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

11:34 ص

حيلة جديدة من الزمالك لحسم صفقة القناص

01:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!