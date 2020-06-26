أبرزها "ملف الأحوال الشخصية".. 3 ملفات مهمة على طاولة البابا غدا

يترقب الأقباط قرار اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس غدا السبت برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والتي من المقرر أن تعلن فتح أبواب الكنائس امام المصلين ولكن وفق إجراءات وقائية مشددة للحد من انتقال عدوي فيروس كورونا المستجد.





وفي نفس السياق، أوضح مصدر كنسي، أنه من المرجح فتح أبواب دور العبادة لأداء الشعائر اليومية وتعليق الصلوات الأسبوعية كقداسات الأحد أو الجمعة بالمحافظات الأقل تضررا وبأعداد قليلة وبإجراءات احترازية مشددة.





وقال المصدر، إن اللجنة الدائمة بالمجمع المقدسة سوف تتناول غدا السبت عدد من الملفات المطروحة، لأخذ القرار فيها.





وترصد " الفجر " في السطور التالية أبرز الملفات التي ستطرح غدا بالمجمع المقدس:





ممارسة الأنشطة والاجتماعات:

وأكد مصدر كنسي، أن الأنشطة والاجتماعات، التي تقدمها الكنائس من المحتمل عدم عودتها الي حين الانتهاء من جائحة كورونا أو نقص إعداد المصابين بفيروس كوفيد 19 بشكل ملحوظ، وذلك لأن المرحلة الحالية هي عودة القداسات فقط.





الأحوال الشخصية:

كشف المصدر الكنسي أن توقف ملف قانون الأحوال الشخصية نتيجة تداعيات فيروس كورونا ومن المرجح مناقشة القانون مع نهاية العام الحالي أو إذا حدد ممثلي الكنائس أجتماع أون لاين لبحث الأمر، ولكن يعتبر هذا السيناريو الاضعف ونادر حدوثه.





قانون الزي الكهنوتي:

وأعلن المصدر الكنسي، أن قداسة البابا تواضروس سوف يبدأ بمناقشة قانون الزي الكهنوتي لطرحه علي البرلمان بعد الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية، وذلك لتقنين تلك الملابس وتجريم ارتدائها بغير وجه حق.





وفي سياق اخر، عقد مجلس رؤساء أساقفة الكنائس الأسقفية الأنجليكانية فى أفريقيا، اجتماعا اليوم الخميس، حول أزمة سد النهضة الإثيوبي، أكد خلاله أنه يصلى من أجل وصول مصر والسودان وأثيوبيا إلى حل يرضى الجميع.





وذكر المطران منير حنا أنيس، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى، أن المجس أصدر بيانا جاء فيه "نحن أعضاء مجلس أقاليم الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية في أفريقيا نتابع بقلق بالغ المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان فيما يتعلق ببناء السد الإثيوبي على نهر النيل ونأسف لأن المفاوضات في الوقت الحالي لا تؤدي إلى حل مرضى فيما يتعلق بملء خزان السد".





وأضاف البيان: مع ذلك، نحن نصلي ونشجع الدول الثلاث في إثيوبيا والسودان ومصر على إدراك وقبول حقيقة أن النيل هبة من الله للناس الذين يعيشون على ضفافه، وأن لكل من الدول الثلاث مسؤولية متبادلة للحفاظ على النهر ومواردها من أجل المنفعة المتبادلة للجميع، كما نصلي أن تحتفل دول مصر والسودان وإثيوبيا ببركات مياه النيل ولا تجعلها مصدرًا للنزاع.





وتابع البيان: نحن نحث حكومات الدول الثلاث على التفكير معًا فيما يتعلق بفرص استخدام موارد النيل حتى لا تعاني أي دولة نتيجة بناء السد أو أي أنشطة أخرى ذات صلة. ونحن واثقون من أنه يمكن التوصل إلى حل من خلال المفاوضات الودية والمتبادلة مع مراعاة قيمة النيل كهبة من الله ودور كل من الشعوب للحفاظ عليه".



