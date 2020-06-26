"عمر الإخوان ما كان ليهم أمان".. رواد السوشيال ميديا يهاجمون حسين خيري

الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:06 م
بوابة الفجر
هاجم عدد من رواد السوشيال ميديا، الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء لعدم اتخاذه أي إجراءات ضد من يهاجم الأطباء والمنظومة الصحية.

وقال أحد رواد السوشيال ميديا: "في ناس بتعذرك على تراخيك وتكاسلك عن القيام بدورك النقابي وبيقولوا معلش أصل ماکنشي فيه حد يسمع عنه حاجة فابيحاول يعمل لنفسه شو عشان يتشهر والناس تعرفه وتكلم عنه.. لكن يا دكتور حسين الناس هاتكلم عنك أكتر وعن إنجازاتك لو بتشتغل لخدمة الأطباء اللي إنتخبوك أو عشان بلدك مصر".

وأضاف : "في ناس تانية بتعذرك برضه على إهمالك في النقابة وبيقولوا إنك ضعيف الشخصية وغير قادر على الإدارة عشان كده مسلم النقابة لشلة الشيوعيين والماركسيين إلى الناس نسيتهم فاعايزين يرجعوا تاني للصورة وما لقوش غير نقابتك عشان يركبوها".

وقال آخر: "على فكرة في المستقبل الناس لما هاتفتكر الأيام اللي إحنا فيها دی سيرتك مش هاتيجي غير وعليها كم من السباب واللعنات عليك وعلى شلتك.. وطبعا أنا عايز أقولك إن أنت لازم تعمل حساب لأخرتك عشان أنت هاتتحاسب على المسئولية إللى في رقبتك وهى الحفاظ على مصالح الأطباء وعدم الزج بنقابتهم في دوامة السياسة ".

وأضاف : "آخر حاجة يا دكتور حسين  الإخوان عمر ما كان ليهم أمان ولما تخلص مصلحتهم منك ولا عمرهم هايبصوا في وشك".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقيب الاطباء حسين خيري الاخوان

أخبار تهمك

والد فتاة عرضت نفسها للزواج على الإنترنت: "كنت عايز أخنقها"

منذ حوالي 15 ساعة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم ويُجدد المفاوضات مع نجم الدارويش

منذ حوالي 4 ساعات

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

منذ حوالي 5 ساعات

بايرن ميونخ يحدد سعر بيع نجمه إلى ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يرفض شرط المقاولون ويحدد سعر التعاقد مع طاهر محمد

منذ ساعتين و 49 دقيقة

كارتيرون يحسم مصير صفقة الزمالك الجديدة

منذ أقل من ساعة

صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة وتوتنهام

منذ ساعتين و 27 دقيقة

كامل الوزير يصدر توجيهات عاجلة لـ"السكة الحديد".. والتنفيذ يبدأ غدًا

منذ حوالي 11 ساعة

مهاجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى المقاولون

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الدوري المصري.. فريق إمارتي يهدد صفقة الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

حيلة جديدة من الزمالك لحسم صفقة القناص

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عامل وزوج شقيقته يقتلان والده بسبب علاقة غير شرعية مع ابنته في الشرقية

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ يوم

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:32 م

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

08:40 ص

صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة وتوتنهام

01:42 م

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

11:34 ص

حيلة جديدة من الزمالك لحسم صفقة القناص

01:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!