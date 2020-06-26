نجم الدوري المصري.. فريق إمارتي يهدد صفقة الأهلي

أظهر النادي الأهلي اهتمام كبير بالتعاقد مع حسام حسن مهاجم نادي سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الهجوم في الفريق بالموسم القادم.

ودخل أحد أندية الدوري الإماراتي في منافسة مع الأهلي لضم حسام حسن في الصيف المقبل بعد أن أظهر اهتمام كبير بضم اللاعب.

ويستعد النادي الإماراتي الذي يريد ضم حسام حسن لدفع مبلغ ضخم إلى نادي سموحة لبيع اللاعب بعد أن أكد النادي السكندري أنه لا يمانع في بيع اللاعب في الصيف ولكن بشرط وصول عرض مناسب له.

وكان المارد الأحمر قد دخل في مفاوضات مع سموحة لضم حسام حسن وطلب النادي مبلغ 30 مليون جنية للموافقة على بيع اللاعب ولكن الأهلي حدد مبلغ 15 مليون جنية فقط لضم اللاعب.

والأرجح في الوقت الحالي أن يقوم نادي سموحة ببيع حسام حسن إلى النادي الإماراتي للاستفادة من بيعه ماديا أو أن يعقد صفقة تبادلية مع الأهلي.