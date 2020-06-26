مدرب ليفربول يتحدث عن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي ويكشف سر استمرار التفوق

الجمعة 26/يونيو/2020 - 02:50 م
بوابة الفجر
أحمد عصام


تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم قبل 7 جولات من نهاية البطولة.

 

وقال كلوب في تصريحات صحفية : "‏لقد كنا جيدين قبل أربع سنوات، وأيضا كنا جيدين حقًا قبل ثلاث سنوات، وأيضا قدمنا موسم بشكل لا يصدق في العام الماضي، وهذا العام استثنائي للغاية".

 

وأردف : "أريد أن أعيش لمدة 30 أو 40 عامًا أخرى، ولذلك أنا غير مهتم بالتماثيل، ولا يجب أن تُقارنني بالأرقام الرائعة ما فعله بيل شانكلي وتولى بوب بيزلي كل شيء وفاز بهِ، وكان كيني دالغيلش لاعبًا ومدربًا، ولا توجد مقارنة ممكنة".

 

وواصل : "‏لن نتوقف، وهذا لا يعني أننا سنفوز بكل شيء، حيث أن الفرق الأخرى ستكون أفضل،وولا أستطيع الوعد بأننا سنفوز بشيء، ولكن يمكنني أن أعد الجماهير بأننا سنفعل كل شيء للتحسين وأعتقد أن ذلك ممكن".

 

وتابع : "ما أحبه حقًا هو عندما يكون لديك نادٍ ناجح في كرة القدم وتعطيك المدينة دفعة، وأنا سعيد حقا بذلك بالإضافة إلى أننا لعبنا موسمًا جيدًا، وإنها علامة للمستقبل وهناك بعض الأجواء التي تتطلع إليها".

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