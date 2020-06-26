كلوب يكشف رد فعله بعد هزيمة السيتي والتتويج بلقب البريميرليج

الجمعة 26/يونيو/2020 - 02:45 م
بوابة الفجر
أحمد عصام

كشف المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن ردة فعله بعد هزيمة فريق مانشستر سيتي بالأمس وتتويج الريدز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ عام 1990.

 

وقال كلوب في تصريحات صحفية : "أنا سعيد حقًا، ومن الواضح أنها لحظة جيدة جدًا، ويظهر لي أنه إنجاز كبير حقًا، حيث انها رحلة رائعة قام بها اللاعبين في وقتي هنا ".

 

وأضاف : "أراد الناس أن يكون لهم تاريخهم، وأراد اللاعبون كتابة تاريخهم، ولقد أُعطينا الوقت وإسخدمنا ذلك الوقت بشكل جيد، ويعرف الناس أنني أعرف مدى أهمية ذلك بالنسبة لنا ومدى أهمية المدرب، ولن يكون ذلك ممكنا بدونهم هذة هي الحقيقة".

 

وتابع : "اتصلت بأسرتي قبل 10 ثواني من صافرة نهاية مباراة السيتي، وكان لدينا مكالمة قلت لهم إنني أحبهم، ولقد أحببوني وكانوا يشاهدون المباراة، وتعد تلك اللحظة جميلة للغاية وشعور مختلف".

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