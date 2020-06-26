رغم ارتفاع عدد المصابين بكورونا.. بيع 175 ألف تذكرة لسباق إندي 500

الجمعة 26/يونيو/2020 - 02:42 م
بوابة الفجر
وكالات
قال مسؤولو حلبة إنديانابوليس إنه تم بيع نحو 175 ألف تذكرة لسباق إندي 500 والذي تأجل من 24 مايو إلى 23 أغسطس بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأبلغ أليكس ديمرون نائب رئيس الحلبة رويترز في رسالة عبر البريد الالكتروني :"هذا الرقم صحيح. مع الأخذ الاعتبار أن أغلب هذا الرقم يمثل التجديد لتذاكر سباق إندي 500 والتي تم بيعها بعد أسابيع عقب سباق العام الماضي.

وأضاف :"على مدار الأشهر الماضي وتطور وضع فيروس كورونا لم ندشن حملة ترويجية لبيع التذاكر".

ويجذب السباق، والذي يعتبر أكبر حدث رياضي في يوم واحد حول العالم، ما بين 250 و300 ألف شخص وتمثل عملية بيع 175 ألف تذكرة فقط في الأوقات الطبيعية أمرا مقلقا لكن في ظل تفشي مرض كوفيد-19 فتجمع هذا العدد سيكون مرعبا.

وعاد النشاط الرياضي في أغلب الرياضات لكن بدون حضور الجماهير.

وسمحت رياضات أخرى بعدد محدد من الجماهير وإجراءات صحية وسلامة صارمة.

ولو سمح مسؤولو الحلبة بحضور هذا العدد سيكون أكبر تجمع في الولايات المتحدة منذ تفشي فيروس كورونا الذي أجبر الرياضات في أمريكا الشمالية على التوقف منذ مارس.

وتواجه أمريكا زيادة في أعداد المصابين بالفيروس.

وسجت أمريكا أكثر من 36 ألف إصابة يوم الأربعاء بفارق قليل عن الرقم القياسي البالغ 36426 إصابة في 24 أبريل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

أخبار تهمك

تخدرها باستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يخوض المحاولة الأخيرة لضم موليكا

منذ ساعة و 19 دقيقة

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم ويُجدد المفاوضات مع نجم الدارويش

منذ حوالي 3 ساعات

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

منذ حوالي 3 ساعات

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يتوصل لإتفاق مع فايلر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

منذ يوم

مهاجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى المقاولون

منذ حوالي 3 ساعات

كامل الوزير يصدر توجيهات عاجلة لـ"السكة الحديد".. والتنفيذ يبدأ غدًا

منذ حوالي 10 ساعة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يرفض شرط المقاولون ويحدد سعر التعاقد مع طاهر محمد

منذ أقل من ساعتين

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ يوم

صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة وتوتنهام

منذ ساعة و 14 دقيقة

حيلة جديدة من الزمالك لحسم صفقة القناص

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وكالة إيرانية تكشف تفاصيل جديدة عن انفجار طهران

منذ حوالي 12 ساعة

عامل وزوج شقيقته يقتلان والده بسبب علاقة غير شرعية مع ابنته في الشرقية

منذ ساعتين و 26 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:40 ص

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة وتوتنهام

01:42 م

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

11:34 ص

حيلة جديدة من الزمالك لحسم صفقة القناص

01:59 م

الأهلي يرفض شرط المقاولون ويحدد سعر التعاقد مع طاهر محمد

01:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!