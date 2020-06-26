أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها
الجمعة 26/يونيو/2020 - 02:32 م
أحمد القاسم
يوما بعد الآخر، تظهر دراسات جديدة تكشف عن أعراض مختلفة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ذلك الوباء الذي تنمن من السيطرة على دول العالم، في ظل سعي العلماء للكشف عن لقاح جديد يتمكن من القضاء عليه.
الجدير بالذكر أن هناك عدد الأعراض بشأن الفيروس فعندما بدأت الجائحة كانت أعراض الحمى، والسعال، وضيق التنفس، هي الأكثر انتشارا بين المرضى، وفي أبريل الماضي أضيفت 6 أعراض جديدة إلى القائمة وهي القشعريرة، والارتعاش، وآلام العضلات، والصداع، وتقرح الحلق، وفقدان حاستي الشم والتذوق.
سيلان الأنف والغثيان والإسهال
الساعات الأخيرة، كشفت أحد الدراسات عن وجود أعراض جديدة للفيروس، فقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة، إن هناك 3 أعراض جدد لمرض فيروس كورونا المستجد، وهم احتقان أو سيلان الأنف، والغثيان، والإسهال.
الصداع النصفي
وفي وقت قريب، كشفت مواقع طبية أن الصداع النصفي قد يكون أحد أعراض فيروس كورونا، لكن الصداع الناتج عن فيروس كورونا المستجد يختلف بشكل كبير عن الصداع النصفي العادي لذي قد يأتي لأي مواطن.
وقال الأطباء إن صداع فيروس كورونا يكون شديدًا للغاية مع إحساس بالضغط في الرأس وعادة ما يزداد سوءًا مع السعال والحمى، ويحدث هذا الإحساس عندما يعمل نظام المناعة لدينا استجابة للفيروس، ويطلق مواد كيميائية تسمى السيتوكينات، تنتج السيتوكينات الالتهاب، الذي يُنظر إليه على أنه ألم من القشرة الدماغية.
آلام في المفاصل والمعدة
وفي الصين، ظهرت أعراض آخر على مصابي فيروس كورونا الجدد، حيث كشف أطباء صينيون في بكين أن المرضى الجدد الذين يتم علاجهم من مرض فيروس كورونا ظهر عليهم أعراض غريبة وغير معهودة سابقا وهي آلام في المفاصل والمعدة، مؤكدين أن أحوال الطقس والعادات وطبيعة الجسم قد تؤدي إلى اختلاف الأعراض بين منطقة وأخرى.
وينتشر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19" في أغلب دول العالم، ومنذ عدة أشهر استطاع أن يزعج كافة الحكومات التي لم تستطع الحد من انتشاره في بلادها، الأمر الذي أدى إلى أن يتحول الفيروس إلى وباء عالمي خلال الأشهر الأخيرة، وسط مساعي الدول لمواجهته.
خروج 403 مصابين بفيروس كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17841 حالة، من ضمنهم الـ 16338 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 61130 حالة من ضمنهم 16338 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2533 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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