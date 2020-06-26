أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

يوما بعد الآخر، تظهر دراسات جديدة تكشف عن أعراض مختلفة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ذلك الوباء الذي تنمن من السيطرة على دول العالم، في ظل سعي العلماء للكشف عن لقاح جديد يتمكن من القضاء عليه.





الجدير بالذكر أن هناك عدد الأعراض بشأن الفيروس فعندما بدأت الجائحة كانت أعراض الحمى، والسعال، وضيق التنفس، هي الأكثر انتشارا بين المرضى، وفي أبريل الماضي أضيفت 6 أعراض جديدة إلى القائمة وهي القشعريرة، والارتعاش، وآلام العضلات، والصداع، وتقرح الحلق، وفقدان حاستي الشم والتذوق.





سيلان الأنف والغثيان والإسهال





الساعات الأخيرة، كشفت أحد الدراسات عن وجود أعراض جديدة للفيروس، فقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة، إن هناك 3 أعراض جدد لمرض فيروس كورونا المستجد، وهم احتقان أو سيلان الأنف، والغثيان، والإسهال.





الصداع النصفي





وفي وقت قريب، كشفت مواقع طبية أن الصداع النصفي قد يكون أحد أعراض فيروس كورونا، لكن الصداع الناتج عن فيروس كورونا المستجد يختلف بشكل كبير عن الصداع النصفي العادي لذي قد يأتي لأي مواطن.





وقال الأطباء إن صداع فيروس كورونا يكون شديدًا للغاية مع إحساس بالضغط في الرأس وعادة ما يزداد سوءًا مع السعال والحمى، ويحدث هذا الإحساس عندما يعمل نظام المناعة لدينا استجابة للفيروس، ويطلق مواد كيميائية تسمى السيتوكينات، تنتج السيتوكينات الالتهاب، الذي يُنظر إليه على أنه ألم من القشرة الدماغية.





آلام في المفاصل والمعدة





وفي الصين، ظهرت أعراض آخر على مصابي فيروس كورونا الجدد، حيث كشف أطباء صينيون في بكين أن المرضى الجدد الذين يتم علاجهم من مرض فيروس كورونا ظهر عليهم أعراض غريبة وغير معهودة سابقا وهي آلام في المفاصل والمعدة، مؤكدين أن أحوال الطقس والعادات وطبيعة الجسم قد تؤدي إلى اختلاف الأعراض بين منطقة وأخرى.





وينتشر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19" في أغلب دول العالم، ومنذ عدة أشهر استطاع أن يزعج كافة الحكومات التي لم تستطع الحد من انتشاره في بلادها، الأمر الذي أدى إلى أن يتحول الفيروس إلى وباء عالمي خلال الأشهر الأخيرة، وسط مساعي الدول لمواجهته.



