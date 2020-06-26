رئيس الأساقفة: على كنيسة إنجلترا مراجعة التماثيل والمعالم الأثرية

الجمعة 26/يونيو/2020 - 02:04 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
صرح رئيس أساقفة كانتربري، جاستن ويلبي، اليوم الجمعة، بأنه يجب على كنيسة إنجلترا مراجعة التماثيل والمعالم الأثرية في أماكن عبادتها للتأكد من إزالة أي شخص له روابط بالرق أو منحه السياق المناسب.

وقال "ويلبي"، أكبر رجل دين في الطائفة الأنجليكانية حول العالم، التي لديها نحو 85 مليون متابع في 165 دولة، إن هناك حاجة إلى التسامح بشأن قضايا الظلم العنصري، لكن ذلك لا يمكن أن يأتي إلا بعد اتخاذ الإجراءات المناسبة، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "ويلبي"، في مقابلة مع "بي بي سي": "إذا ذهبت للتو حول كاتدرائية كانتربري، فهناك آثار في كل مكان، أو دير وستمنستر. نحن ننظر إلى كل ذلك. البعض منها سيتم إنزاله".

وردًا على سؤال لتوضيح ما إذا كانت هناك حاجة لإزالة التماثيل من كاتدرائية كانتربري، قال "ويلبي"، إن هذا لم يكن قراره.

وأوضح: "سنبحث بعناية شديدة ونضعها في سياقها ونرى ما إذا كان ينبغي أن تكون جميعها هناك. السؤال الذي يطرح نفسه بالطبع".

دافع "ويلبي" عن صور يسوع باعتباره شمال أوروبا - التي يقول بعض النشطاء، إنها تعزز أفكار التفوق العنصري الأبيض - لكنه قال، إنه من الشائع الآن في الكنائس الأنجليكانية في جميع أنحاء العالم تصويره على أنه يشارك العرق في المصلين.

وقال: "تذهب إلى كنائسهم ولا ترى يسوع أبيض. ترى يسوع أسود، أو يسوع صيني، أو يسوع شرق أوسطي - وهو بالطبع الأكثر دقة - أو يسوع الفيجي".

تعد الكنيسة الأنجليكانية جزءًا أساسيًا من الحياة العامة والحكم الإنجليزي لقرون، وهي أحدث مؤسسة تفكر في دورها بعد الاحتجاجات العالمية المستوحاة من وفاة جورج فلويد في حجز الشرطة في الولايات المتحدة.

هدم المتظاهرون في بريستول، غرب إنجلترا، تمثالًا هذا الشهر يكرم إدوارد كولستون، تاجر وتاجر عبيد من القرن السابع عشر استخدم أرباحه في منح المدارس والجمعيات الخيرية في المدينة التي لا تزال تحمل اسمه.

وقالت السلطات المحلية في إنجلترا وويلز، التي يديرها حزب العمال المعارض الرئيسي إنها ستراجع التماثيل والآثار العامة. وقال بنك إنجلترا أيضًا، إنه سيتحقق مما إذا كان لا يزال لديه أي صور معروضة للمحافظين السابقين الذين لديهم روابط لتجارة الرقيق.

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