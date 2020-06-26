جوارديولا يتحدث عن خطة مانشستر سيتي في الميركاتو المقبل

أشار الإسباني بيب جوارديولا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، إلى أن سوق الانتقالات الصيفية غير واضح لأسباب عديدة.





وتابع جوارديولا في تصريحات لحساب النادي الرسمي، "اتناقش مع الإدارة في هذه الأمور منذ مدة طويلة"، حيث أشار إلى أنهم يجتمعون من أجل مناقشة أحوال الفريق.





وكان مانشستر سيتي خسر أمام تشيلسي مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدفين لهدف، ليتوج ليفربول بطلا للدوري هذا الموسم.





يشار إلى أن خاليدو كوليبالي، وروبن دياز، وجادون سانشو، وميلان سكرنيار، وبن تشيلويل، وأشرف حكيمي، يأتون على طاولة مانشستر سيتي للتعاقد مع بعضهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.