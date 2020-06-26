بسبب سياسات أردوغان الفاشلة.. بلومبرج: تركيا تخسر 85 مليار دولار

الجمعة 26/يونيو/2020 - 02:12 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أفادت وكالة بلومبرج العالمية للأنباء، اليوم الجمعة، أن خسائر تركيا الاقتصادية تتصاعد بشدة بالتزامن مع استمرار رئيسها رجب طيب أردوغان في إجراءات إحكام قبضته على كل شئ في البلاد بما فيه الإقتصاد. 

وأسفرت تلك السياسات إلى عزوف المستثمرون الأجانب عن ضخ أموال بالبلاد، بل ويقومون ببيع الليرة بأحجام كبيرة، يقابل ذلك استنفاذ المركزي التركي في إحتياطاته الدولية من النقد الأجنبي ليخسر أكثر من 85 مليار دولار استخدمها لدعم الليرة في أقل من عام ونصف.

وأوضحت بلومبرج، أن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ محاولات معارضيه إزاحته عن الحكم في 2016، شدد قبضته على كافة مؤسسات الدولة التركية، لكن تبقى السوق الحرة الوحيدة التي يتمكن من كبح جماحها، رغم حربه التي يطلق عليها "حرب المتلاعبون بالعملات"، والتي يزعم تحقيق نصرا ظاهريا فيها بإنخفاض تكاليف الاقتراض وتراجع التضخم، ولكن خسائر الاقتصادية أكبر من ذلك بكثير.

وأشارت الوكالة، إلى إنه نتيجة لتدخلات أردوغان تبتعد صناديق الاستثمار العالمية عن العملة التركية، بعد ان كانت في يوم من الأيام من أكثر عملات الأسواق الناشئة تداولاً، وذلك لأن تركيا جعلت من الصعب على مديري الأموال المقيمين في الخارج تبادل الليرة بحرية، فيما بلغت حرب أردوغان ذروتها في مايو الماضي، عندما منعت السلطات التنظيمية المصرفية المقرضين المحليين من تداول العملة مع 3 بنوك من أكبر البنوك في العالم وهي سيتي جروب، يو بي إس جروب  وبي إن بي باريبا، ما أدى إلى انكماش حصة المستثمرين الأجانب في سوق الليرة التركية.

ونوهت إلى أنه تم منح البنوك التركية التي تسيطر عليها الدولة دورا  أكبر في تحديد سعر صرف الليرة، وسط تكهنات في الأسواق بأن أردوغان يمكن أن يتمادى أكثر وأكثر ويفرض شكلاً من أشكال الرقابة على رؤوس الأموال بهدف وقف تدفقها خارج البلاد، رغم نفي الحكومة ذلك، مشيرة إلى أن سيطرة البنوك التي تخضع للحكومة على سوق العملة قد تسبب في خسائر كبيرة، حيث قام المقرضون الحكوميون بإغراق السوق بالدولار، مما أدى إلى سحب ثلث احتياطيات البنك المركزي هذا العام، وسط ترجيحات بسعي تركيا للحصول على مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي لدعم احتياطياتها من العملات الأجنبية.

ولفتت وكالة بلومبرج، إلى أن قطر تدخلت من خلال مضاعفة  الحد الأقصى لخط المبادلة العملة مع البنك المركزي التركي بنحو 3 مرات ليصل إلى 15 مليار دولار، بهدف المساعدة في تخفيف نقص الدولار لدى تركيا وكمحاولة لرفع قيمة الليرة، لكن تبقى تركيا في حاجة إلى تمويل خارجي بأكثر من 164 مليار دولار يجب أن يتم تجديدها خلال الـ 12شهراً المقبلة، ما يدفع أنقرة لأن تستمر في الضغط على الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى لمجموعة العشرين من أجل الحصول على العملة الصعبة.

وتعاني تركيا من هبوط حاد في احتياطيها من النقد الأجنبي والذي وصل إلى مستويات متدنية غير مسبوقة تقترب من مستوى 50 مليار دولار فقط بعدما كان يتجاوز 130 مليار دولار في نهاية 2018، كما هبطت حصة المستثمرين الأجانب في السوق التركية إلى مستوي قياسي منخفض بلغت 5 في المائة فقط، بعدما قاموا بسحب أكثر من 7.5 مليار دولار من سندات الليرة في الأشهر الـ12 الماضية، وذلك حتى منتصف يونيو الجاري، وهو ما يعد أكبر تدفق للخارج منذ عام 2015.

ورصدت بلومبرج، أن واحدا من كل 4 هي نسبة عمليات تداول الليرة من قبل العملاء في الخارج مع البنوك التركية في آخر 30 يوم عمل، وهو أدنى مستوى منذ عام 2007، منخفضاً من حوالي الثلثين في عام 2018، موضحة أن سعي أردوغان إلى خفض تكاليف الاقتراض، دفع البنك المركزي التركي لخفض أسعار الفائدة 9 مرات متتالية، ما أدى إلى زيادة الطلب على القروض وتخفيف الأثر المالي الناجم عن جائحة فيروس كورونا، لكنها في الوقت نفسه جعلت الليرة عرضة لعمليات بيع ضخمة.

ورغم تأكيدات محافظ البنك المركزي التركي مراد أويسال، في مايو الماضي بأن بلاده لا تدعم الليرة عند أي مستوى، وأنها تحتفظ بنظام سعر صرف مرن، إلا أن  العديد من المستثمرين يخشون من خطر تفاقم الاختلالات الاقتصادية بمرور الوقت أثناء محاولات وقف تراجع قيمة الليرة وذلك بسبب نمو الائتمان السريع.

وأشارت الوكالة، إلى أنه في واحدة من أقوى الدلالات على حدوث ضرر دائم نتيجة سياسات الحكومة التركية، فقد بدأ بنك بي إن بي باريبا خلال شهر مايو الماضي في تقليص عملياته في سوق الليرة التركية ولم يعد يقدمها لعملائه في صفقات الوساطة التجارية الرئيسية في العملات الأجنبية.

وحذرت بلومبرج، من أن هناك تأثيرا سلبيا أخر على الأسواق الأخرى، بعد أن قامت السلطات بمنع المستثمرين من عمليات بيع الأسهم على المكشوف في البنوك التركية في أكتوبر 2019، وامتد هذا القرار ليشمل جميع الأسهم في فبراير الماضي، ما قد يفقد سوق الأسهم التركية مكانه في مؤشر مورجان ستانلي الرئيسي.

أخبار تهمك

حيلة جديدة من الزمالك لحسم صفقة القناص

منذ 37 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتوصل لإتفاق مع فايلر

منذ حوالي 14 ساعة

كامل الوزير يصدر توجيهات عاجلة لـ"السكة الحديد".. والتنفيذ يبدأ غدًا

منذ حوالي 10 ساعات

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ يوم

الأهلي يخوض المحاولة الأخيرة لضم موليكا

منذ ساعة

الأهلي يرفض شرط المقاولون ويحدد سعر التعاقد مع طاهر محمد

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. وكالة إيرانية تكشف تفاصيل جديدة عن انفجار طهران

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

منذ يوم

صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة وتوتنهام

منذ أقل من ساعة

عامل وزوج شقيقته يقتلان والده بسبب علاقة غير شرعية مع ابنته في الشرقية

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم ويُجدد المفاوضات مع نجم الدارويش

منذ ساعتين و 41 دقيقة

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ يوم

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

منذ حوالي 3 ساعات

تخدرها باستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

منذ حوالي 22 ساعة

مهاجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى المقاولون

منذ ساعتين و 47 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:42 م

صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة وتوتنهام

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

08:40 ص

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

11:34 ص

حيلة جديدة من الزمالك لحسم صفقة القناص

01:59 م

الأهلي يرفض شرط المقاولون ويحدد سعر التعاقد مع طاهر محمد

01:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!