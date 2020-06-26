يوفنتوس يستهدف التعاقد مع نجم البريميرليج

الجمعة 26/يونيو/2020 - 02:20 م
بوابة الفجر
أحمد عصام

يستهدف مسؤولو فريق يوفنتوس الإيطالي التعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.


وأبدى ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس رغبته في ضم المهاجم الجابوني ايميريك اوباميانج لاعب ارسنال الإنجليزي هذا الصيف.


وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن يوفنتوس استفسر في الساعات الماضية عن موقف اوباميانج من الرحيل عن الجانرز بنهاية الموسم الحالي.


وينتهي عقد ايميريك اوباميانج مع فريق أرسنال في نهاية صيف موسم 2021.


وأوضحت التقارير أن أرسنال يسعى خلال الفترة الحالية لتمديد عقد اوباميانج لمدة موسمين قادمين لينتهي عقده في 2023 من أجل الحفاظ على اللاعب.

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