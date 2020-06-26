للمرة الثالثة.. رئيسة وزراء الدنمارك تؤجل زفافها بسبب قمة الاتحاد الأوروبى

الجمعة 26/يونيو/2020 - 02:03 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أعلنت ميتي فريدريكسن، رئيسة الوزراء الدنماركية، اليوم الجمعة، عن تأجيل إقامة حفل زفافها للمرة الثالثة، الذي كان مقررا له الشهر المقبل، بسبب حضورها قمة الاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل الموازنة الخاص بالتكتل.

وقالت فريدريكسن، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام"، "يعقد اجتماع المجلس في بروكسل يوم السبت خلال شهر يوليو المقبل، حيث قد خططنا لإقامة الزفاف، لكن يجب أن أهتم بعملي وأهتم بمصالح الدنمارك، لذا علينا تغيير الخطط مرة أخرى".

وأضافت رئيسة الوزراء الدنماركية، أنها ربما قد تتمكن من إتمام الزواج قريبًا، مشيدة بتفهم خطيبها، بو تينجبيرج، الذي قد تقابلت معه في عام 2014 وتمت خطبتهما في عام 2017. 

هذا وأرجأت فريدريكسن العام الماضي حفل زفافها بسبب الانتخابات الوطنية التي جرت في الخامس من يونيو الماضي التي قادت حزبها الاشتراكي الديمقراطي إلى تشكيل حكومة أقلية ذات حزب واحد.

وترى الدنمارك، والسويد، والنمسا، وهولندا إن الصندوق المقترح، الذي تبلغ قيمته 750 مليار يورو، "كبيرجدًا"، وتصر هذه الدول على أن تسدد الدول الأكثر تضررًا من الأزمة المنح التي تحصل عليها من الصندوق.

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