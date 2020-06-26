استعدادا لفتح المساجد.. توفير بوابة لتعقيم المصلين بكفر الدوار (صور)

الجمعة 26/يونيو/2020 - 02:11 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
وفر أهالي حي طلعت حرب بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بوابة لتعقيم المصلين أثناء الدخول إلى مسجد الهدى والنور بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة ووزارة الأوقاف للوقاية من عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ويأتي ذلك في إطار استعدادات وزارة الأوقاف لفتح المساجد واستقبال المصلين فجر غدا السبت، كما تم وضع علامات للتباعد بين المصلين.

وكانت وزارة الأوقاف ذكرت في بيان، أنه تم التأكيد على أن يتم فتح المساجد التي تحددها كل مديرية للصلوات الخمس فقط كمرحلة أولى مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.

وكما تم التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط التالية:

1. عدم فتح دورات المياه نهائيًّا، وغلقها غلقًا تامًا.

2. عدم فتح دور المناسبات نهائيًّا وعدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة، أو عقد القران أو أى مناسبات اجتماعية.

3. عدم فتح أي أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها.

4. استمرار تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.

5. عدم فتح مصليات السيدات.

6. عدم إقامة أى دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة (سوى أداء الصلوات الخمس فقط).

7. تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد فى جميع الصلوات، وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أى شخص كان من غير العاملين بالأوقاف.

8. فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان في جميع الصلوات.

9. الاقتصار فى هذه المرحلة على فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات، وفي حالة الضرورة لعدم وجود مسجد نهائيًّا بالمنطقة يتم الفتح على قدر الضرورة بعد موافقة كتابية من مدير المديرية وتحت إشرافها بذات الضوابط المذكورة.

مع الالتزام بما يأتي:

أ. ضرورة ارتداء المصلين للكمامة.

ب. اصطحاب المصلِّى للمصلَّى الشخصى (سجادة صلاة شخصية).

جـ. وضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها.

د. متابعة التطهير والتعقيم المستمر.

هـ. يكون الفتح فى المرحلة الأولى للمساجد التى بها إمام، أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة، وتحت مسئولية اثنين من العاملين بالأوقاف سواء إمام وعامل، أم خطيب مكافأة وعامل، أم مقيم شعائر وعامل، أم مؤذن وعامل، أم مفتش وعامل، أم مدير إدارة وعامل، أم رئيس قسم وعامل، ليكونوا مسئولين عن الالتزام بجميع الإجراءات. 

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمساجد الجديدة بعد تسليمها لمديرية الأوقاف أن تفتح للصلاة على الأرض كيف كانت دون فرش مع اصطحاب كل مصلٍّ لمصلاه الخاص، وبنفس الضوابط السابقة، ولا يجوز فتحها إلا بمعرفة المديرية

وأكدت الوزارة أنه فى حالة عدم التزام المصلين بالضوابط يتم غلق المسجد فورًا وعدم فتحه لحين انتهاء زوال فيروس كورونا، وفى حال ترك مفاتيح أى مسجد مع أى أحد من غير العاملين بالأوقاف، سيتم توقيع أقصى عقوبة على المتسبب، مع التحذير من مخالفة هذه التعليمات، وإحالة أى مخالف إلى لجنة القيم بالقطاع الديني.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أنه يتم موافاة رئيس القطاع الدينى ببيان المساجد التى سيتم فتحها للصلاة وفق الضوابط فى موعد أقصاه الخميس 25 6 2020م، وتحت مسئولية مدير المديرية، ويتم الفتح التدريجى ابتداءً من يوم السبت 27 6 2020م وفق انتهاء كل مديرية أوقاف من الاستعدادات اللازمة للفتح، وسيتم الإعلان عن جميع المديريات والمساجد التى سيتم فتحها تباعًا وفق استعداد المديريات.

وحذرت وزارة الأوقاف من أنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أى شخص يقوم بفتح أى مسجد أو زاوية أو مصلى بعيدًا عن إشراف مديريات الأوقاف.
استعدادا لفتح المساجد.. توفير بوابة لتعقيم المصلين بكفر الدوار (صور)
استعدادا لفتح المساجد.. توفير بوابة لتعقيم المصلين بكفر الدوار (صور)
استعدادا لفتح المساجد.. توفير بوابة لتعقيم المصلين بكفر الدوار (صور)
استعدادا لفتح المساجد.. توفير بوابة لتعقيم المصلين بكفر الدوار (صور)

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