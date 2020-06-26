توزيع 500 كرتونة مواد غذائية ومطهرات على الأسر الأكثر احتياجا بالبحيرة (صور)

وزعت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحيرة، بالتعاون مع جمعية الوفاء لتنمية المجتمع، عدد 500 كرتونة مواد غذائية ومطهرات على الأسر الأكثر احتياجا، بمركز أبو المطامير.





وقالت الدكتورة هيام الطباخ، مسؤولة المشروع بالمحافظة، أن الهدف الأساسي من المشروع هو حرص الدولة علي وصول الدعم لمستحقيه، وذلك من خلال دعم الأسر الأكثر احتياجا من خلال تحديد أماكنهم في كل محافظة وتوفير السلع الغذائية التي يحتاجها المنزل يوميًا لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.





وأشارت "الطباخ"، إلى أنه تم حصر الأسر الأكثر احتياجا والحالات المستحقة بمعرفة مديرية الشئون الاجتماعية وجمعية الوفاء لتنمية المجتمع، وبدأت عملية توزيع المواد الغذائية في قري "زاوية صقر، أبو هيبة، والعزبة الحمراء" التابعين لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، حيث تم التوزيع على مدار ثلاث أيام ابتداءً من أول أمس الأربعاء وسينتهي اليوم الجمعة.



