توزيع 500 كرتونة مواد غذائية ومطهرات على الأسر الأكثر احتياجا بالبحيرة (صور)
الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:59 م
إسلام أمين
وزعت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحيرة، بالتعاون مع جمعية الوفاء لتنمية المجتمع، عدد 500 كرتونة مواد غذائية ومطهرات على الأسر الأكثر احتياجا، بمركز أبو المطامير.
وقالت الدكتورة هيام الطباخ، مسؤولة المشروع بالمحافظة، أن الهدف الأساسي من المشروع هو حرص الدولة علي وصول الدعم لمستحقيه، وذلك من خلال دعم الأسر الأكثر احتياجا من خلال تحديد أماكنهم في كل محافظة وتوفير السلع الغذائية التي يحتاجها المنزل يوميًا لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وأشارت "الطباخ"، إلى أنه تم حصر الأسر الأكثر احتياجا والحالات المستحقة بمعرفة مديرية الشئون الاجتماعية وجمعية الوفاء لتنمية المجتمع، وبدأت عملية توزيع المواد الغذائية في قري "زاوية صقر، أبو هيبة، والعزبة الحمراء" التابعين لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، حيث تم التوزيع على مدار ثلاث أيام ابتداءً من أول أمس الأربعاء وسينتهي اليوم الجمعة.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17841 حالة، من ضمنهم الـ 16338 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 61130 حالة من ضمنهم 16338 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 2533 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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