حيلة جديدة من الزمالك لحسم صفقة القناص

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:59 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

يريد نادي الزمالك الظفر بخدمات محمود وادي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الزمالك كثف مفاوضاته من أجل التعاقد مع اللاعب الفلسطيني، بعد عرض الصفقة من جانب أحد وكلاء اللاعبين.

واقترحت إدارة الزمالك من نظيرتها في نادي المصري الدخول في صفقة تبادلية لضم اللاعب لقائمة القلعة البيضاء، مع دفع مقابل مادي.

جدير بالذكر أن الزمالك يبحث عن لاعبين من أجل تدعيم مركز رأس الحربة الصريح بمهاجم قوي، خاثة في ظل الامكانيات الجيدة التي يمتلكها وادي، فضلا عن قدرته على القيام بدور المحطة وإجادة التعامل مع ضربات الرأس.

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