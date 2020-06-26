محافظ البحرالأحمر: تسكين أسرالخطورة الداهمة بمساكن الروضة

ووجه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، بسرعة إنهاء أعمال لجنة التسكين بالمناطق السكنية الداهمة الخطورة المهددة لحياة المواطنين بمناطق جبل العفش وجبل مجاهد بدائرة حي شمال والجاري تسكينهم بمنطقة الروضة

وقال المحافظ اليوم الجمعة : إن جهود المحافظة في إزالة المناطق العشوائية الخطرة، ونقل سكانها إلى وحدات آمنة ومجتمع مستقر متكامل الخدمات بمشروع مساكن الروضة، مستمرة.

وبدوره أفاد رئيس لجنة التسكين بأنه يتم تسليم المواطنين المنقولين من المناطق الخطرة إلى مشروع مساكن الروضة وحدات سكنية جاهزة التسليم لبدء حياة جديدة طبقا لتعليمات رئيس مدينة الغردقة وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة من خلال اللجان المشكلة للفحص والتدقيق بكل حي لضمان وصول الوحدات لمستحقيها.

خروج 403 مصابين بفيروس كورونا





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17841 حالة، من ضمنهم الـ 16338 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 61130 حالة من ضمنهم 16338 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2533 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.