رئيس وزراء ماليزيا: لا نستطيع استقبال المزيد من لاجئي الروهينجا

كشف رئيس الوزراء الماليزي، محي الدين ياسين، اليوم الجمعة، أن البلاد لم تعد قادرة على استقبال اللاجئين المسلمين الروهينجا من ميانمار، مستشهدًا باقتصاد متضائل وتضاؤل الموارد نتيجة لوباء فيروس كورونا المستجد.





وقال محيي الدين في مؤتمر عبر الهاتف مع قادة آخرين من رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، التي تضم ميانمار: "لم يعد بوسعنا أن نتحمل المزيد حيث أن مواردنا وقدراتنا مرهقة بالفعل، بالإضافة إلى وباء فيروس كورونا المستجد"، كما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف: "ومع ذلك، يُتوقع من ماليزيا بشكل غير عادل أن تفعل المزيد لاستيعاب اللاجئين القادمين".





وحث "محي الدين" وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة على الإسراع بإعادة توطين الروهينجا في ماليزيا إلى دول ثالثة. وتقول الوكالة، إن هناك أكثر من 100.000 من الروهينجا في ماليزيا على الرغم من أن جماعات حقوقية تقول إن العدد أعلى.





كما دعا إلى بذل المزيد من الجهود لمكافحة تهريب الروهينجا، الذي قال، إنهم معرضون بشكل متزايد لخطر الاستغلال والعبودية وتجنيدهم من قبل المسلحين.





وأردف: "يجب على الآسيان أن تفعل المزيد لمساعدة ميانمار، ويجب على ميانمار أيضًا أن تفعل المزيد لمساعدة نفسها من أجل وضع هذه الأزمة خلفنا".





لطالما كانت ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة وجهة مفضلة لروهينجا الذين يبحثون عن حياة أفضل بعد الفرار من حملة القمع التي قادها الجيش عام 2017 في ميانمار ومخيمات اللاجئين في بنجلاديش.





لكن ماليزيا، التي لا تعترف بوضع اللاجئ، قامت مؤخرًا بإبعاد القوارب واحتجزت المئات من الروهينجا، وسط غضب متزايد تجاه الأجانب الذين اتهموا بنشر فيروس كورونا وجمع أموال نادرة من الدولة.





كانت معاملة الروهينجا سببًا للانقسام في الآسيان، حيث ينتقد اثنان من أعضائها المسلمين - ماليزيا وإندونيسيا - ميانمار ذات الغالبية البوذية ويعبران عن إحباط متزايد من وصول الروهينجا على متن قوارب يديرها مهربون.





ميانمار تنفي الانتهاكات ضد أعضاء الأقلية في ولاية راخين غرب ميانمار ، لكنها تقول إن الروهينجا ليسوا مواطنين ولكنهم مهاجرون غير شرعيين من جنوب آسيا.





ركب الروهينجا لسنوات القوارب بين نوفمبر وأبريل، عندما كانت البحار هادئة، للوصول إلى دول جنوب شرق آسيا بما في ذلك ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا.





وقالت السلطات، إن العشرات من الروهينجا لقوا حتفهم وألقيت جثثهم على متنها من قارب هبط لاحقًا على جزيرة ماليزية هذا الشهر وعلى متنه 269 شخصًا.



