فيروس كورونا يتسبب في انهيار صادرات الزهور الهولندية

الجمعة 26/يونيو/2020 - 02:02 م
الزهور الهولندية
الزهور الهولندية

 ذكر مكتب الإحصاءات الهولندي، الخميس، أن جائحة فيروس كورونا، حدت بشدة من صادرات الزهور من هولندا، وهي واحدة من أهم سلع التصدير وأكثرها شهرة في البلاد.
 
وجاء في بيان للمكتب أن صادرات الزهور المقطوفة تراجعت بنسبة 35% في أبريل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، كما تراجعت صادرات بصيلات الزهور بنسبة 18%.
 
ومع ذلك، ظلت الصادرات الهولندية من الفواكه والخضروات، وهي مصدر هام آخر للدخل بالنسبة للدولة الصغيرة الواقعة في شمال أوروبا، ثابتة على الرغم من أزمة فيروس كورونا.
 
وفي حين تراجعت صادرات الخضروات بنسبة 1%، زادت صادرات الفواكه في  أبريل بنسبة 2%.

أخبار تهمك

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

منذ يوم

صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة وتوتنهام

منذ أقل من ساعة

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يتوصل لإتفاق مع فايلر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وكالة إيرانية تكشف تفاصيل جديدة عن انفجار طهران

منذ حوالي 12 ساعة

تخدرها باستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

منذ حوالي 22 ساعة

مهاجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى المقاولون

منذ ساعتين و 48 دقيقة

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

منذ حوالي 3 ساعات

كامل الوزير يصدر توجيهات عاجلة لـ"السكة الحديد".. والتنفيذ يبدأ غدًا

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يخوض المحاولة الأخيرة لضم موليكا

منذ ساعة

عامل وزوج شقيقته يقتلان والده بسبب علاقة غير شرعية مع ابنته في الشرقية

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الأهلي يرفض شرط المقاولون ويحدد سعر التعاقد مع طاهر محمد

منذ ساعة و 17 دقيقة

حيلة جديدة من الزمالك لحسم صفقة القناص

منذ 38 دقيقة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم ويُجدد المفاوضات مع نجم الدارويش

منذ ساعتين و 42 دقيقة

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:42 م

صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة وتوتنهام

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

08:40 ص

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

11:34 ص

حيلة جديدة من الزمالك لحسم صفقة القناص

01:59 م

الأهلي يرفض شرط المقاولون ويحدد سعر التعاقد مع طاهر محمد

01:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!