فيروس كورونا يتسبب في انهيار صادرات الزهور الهولندية





ذكر مكتب الإحصاءات الهولندي، الخميس، أن جائحة فيروس كورونا، حدت بشدة من صادرات الزهور من هولندا، وهي واحدة من أهم سلع التصدير وأكثرها شهرة في البلاد.

وجاء في بيان للمكتب أن صادرات الزهور المقطوفة تراجعت بنسبة 35% في أبريل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، كما تراجعت صادرات بصيلات الزهور بنسبة 18%.

ومع ذلك، ظلت الصادرات الهولندية من الفواكه والخضروات، وهي مصدر هام آخر للدخل بالنسبة للدولة الصغيرة الواقعة في شمال أوروبا، ثابتة على الرغم من أزمة فيروس كورونا.

وفي حين تراجعت صادرات الخضروات بنسبة 1%، زادت صادرات الفواكه في أبريل بنسبة 2%.