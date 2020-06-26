أحمد فلوكس لوالدته الراحلة: "خديني ليكي مافيش زي حبك"

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:53 م
بوابة الفجر
رشا عادل
شارك الفنان أحمد فلوكس، جمهوره بصورة جديدة لوالدته من شبابها، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلق أحمد، على الصورة قائلًا: "خديني ليكي مافيش زي حبك".


يذكر أن آخر اعمال أحمد فلوكس، فيلم "الممر" وتدور أحداثة في إطار وطني، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان أحمد عز وأحمد رزق ومحمد جمعة ومحمد الشرنوبي واسماء ابو اليزيد، وحقق الفيلم نجاحًا جماهيرًا كبيرًا بعد عرض بالسينمات، كما حصل على العديد من الجوائز.


 
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