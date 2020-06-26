شاهد.. صورة نادرة لـ شذى حسون من طفولتها

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:46 م
بوابة الفجر
رشا عادل
حرصت الفنانة شذى حسون، على تهنئة شقيقها بعيد ميلاده من خلال نشر مجموعة صور جديدة لها برفقته من طفولتهما، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت شذى، على الصور قائله: "عيد ميلاد سعيد يا أخي".


ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور حسون، فنهالت الآف لتعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "ما شاء الله شو كيوت الصورة، والعمر كله يا رب" وأضاف آخر"حلوين يا اجمل اخوة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: " تخبليين حفظكم الله ورعاكم".

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