صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة وتوتنهام

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:42 م
بوابة الفجر
علاء خليف

يسعي نادي برشلونة الإسباني لإبرام صفقة تبادلية نارية مع نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، في إطار خطة إدارة النادي الكتالوني لتدعيم صفوفه بصفقات قوية استعدادًا للموسم الكروي الجديد.


وكشفت تقارير صحفية عن رغبة النادي الكتالوني في الحصول على خدمات أحد نجوم توتنهام الصيف المقبل.


وذكرت صحيفة "اندبندنت" البريطانية أن نادي برشلونة يرغب في التعاقد مع اللاعب تانجي ندومبيلي لاعب وسط فريق توتنهام خلال فترة الإنتقالات الصيفية، وذلك في صفقة تبادلية ينتقل بموجبها واحد من الثنائي نيلسون سيميدو أو فيليب كوتينيو إلي النادي الإنجليزي مقابل الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي.


وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن نادي برشلونة يسعي لاستغلال توتر علاقة ندومبيلي مع مدربه جوزيه مورينيو، للحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات المقبلة، ويحاول النادي الكتالوني إغراء توتنهام بـإقحام البرازيلي كوتينيو في الصفقة، خاصة وأن الأخير أحد الأهداف للفريق الإنجليزي.


واشترط النادي الإنجليزي الحصول على 60 مليون يورو للموافقة على رحيل ندومبيلي إلي برشلونة، ويعتبر هذا المبلغ كبير بالنسبة للنادي الكتالوني في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يواجهها الفريق جراء أزمة فيروس كورونا.


ومن المنتظر أن يستكمل برشلونة مفاوضاته مع توتنهام هوتسبير خلال الفترة المقبلة، لمحاولة حسم صفقة ندومبيلي الصيف المقبل.

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