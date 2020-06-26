وزارة الرياضة تنظم النسخة الرابعة من برنامج المدير المحترف في التسويق الرياضي

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:22 م
بوابة الفجر
محمود الشيخ

 

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تنفيذ النسخة الرابعة من مؤتمر والبرنامج الدولي لمدير التسويق الرياضي المحترف الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة خلال شهر أكتوبر المقبل " في حالة سماح الوضع الصحي بمصر لذلك" .

 

ويهدف برنامج المدير المحترف في التسويق الرياضي إلى اعداد نخبة متميزة من الكوادر العربية المحترفة في مجال التسويق الخاص بالمنشأت والبرامج الرياضية من خلال فعاليات البرنامج ، كما يشارك بالبرنامج أكبر الشركات والمؤسسات العالمة في مجال الصناعة الرياضية من كافة الدول المشاركة العربية والاجنبية .

 

ويحاضر بالبرنامج مجموعة من الاعلاميين والمتخصصين في التسويق الرياضي من شخصيات عامة وأفريقية واجنبية متخصصين في الهندسة والقانون وممثلي بعض الاندية والاتحادات الرياضية المصرية والعالمية لعرض التجارب الناجحة في الدول العربية والأفريقية في مجال الاستثمار والتسويق  الرياضي.

 

وتعلن وزارة الشباب والرياضة في منتصف يوليو القادم شروط المشاركة بالنخسة الرابعة ببرنامج المدير المحترف في التسويق الرياضي .

 

يذكر أن الادارة العامة للتسويق الرياضي بوزارة الشباب والرياضة نظمت ثلاث  نسخ سابقة البرنامج  وقد لاقت نجاحاً كبيراً لدي المهتمين بالتسويق الرياضي في مصر والوطن العربي .

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