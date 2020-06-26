الأهلي يرفض شرط المقاولون ويحدد سعر التعاقد مع طاهر محمد

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:20 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

حدد النادي الأهلي المبلغ النهائي المستعد لدفعه للتعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وبدأ الأهلي منذ فترة المفاوضات مع المقاولون العرب لضم طاهر محمد في الصيف المقبل والنادي أبدى ترحيب بالصفقة.

 

وطلب نادي المقاولون العرب الحصول على مبلغ ٤٠ مليون جنية للمواققة على انتقال طاهر محمد طاهر إلى القلعة الحمراء في الصيف وهو ما رفضه النادي نهائيا.

 

وحدد الأهلي مبلغ ٢٠ مليون جنية فقط لضم طاهر محمد في الصيف مع وضع بند بحصول المقاولون العرب على نسبة من بيع اللاعب في المستقبل لأي نادي أوروبي.

 

ويفكر مسئولو النادي الأهلي في الحصول على خدمات طاهر محمد طاهر على سبيل الإعارة فقط حتى نهاية الموسم ليتمكنوا من الحكم على مستواه ويستقروا بعد ذلك على شراء عقده بشكل نهائي أو عودته لفريقه.

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