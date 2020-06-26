الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" (مسائل وأمثلة على قانون نيوتن الأول 2 الاختبار الثاني)

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:10 م
الديناميكا
الديناميكا

الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" (مسائل وأمثلة على قانون نيوتن الأول 2 الاختبار الثاني)

الثانوية العامة 2020 | نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية الكرام، خدمة سهلة ومميزة للغاية لطلاب مرحلة الثانوية العامة، وهي المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، والتي ستبدأ يوم الأحد المقبل 28 يونيو 2020.

وسنستعرض لكم المحاضرة الخامسة 5 من المراجعات النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) مسائل وأمثلة على قانون نيوتن الأول 2 الاختبار الثاني، وذلك وفقًا لموقع "thanaweya" المجاني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

الهدف من المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)
- عرض مقدمة في علم الديناميكا.

- مسائل وأمثلة على قانون نيوتن الأول 2.

- الاختبار الثاني.

- عرض مسائل وأمثلة عن قانون نيوتن الأول 2 وكيفية حلها.

توصيف المراجعة النهائية
تقدم وزارة التربية والتعليم لطلاب شهادة الثانوية العامة قسم الرياضيات هذه الدورة التدريبية المختصرة لشرح ومراجعة أحد أهم القوانين في فرع الديناميكا وهو قانون نيوتن الأول، تعرّف من خلال هذه الدورة على الأمثلة والمسائل المتوقعة في امتحان نهاية العام وكيفية الإجابة عليها باحتراف.

المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا
تقدم وزارة التربية والتعليم لطلاب شهادة الثانوية العامة قسم الرياضيات هذه الدورة التدريبية المختصرة لشرح ومراجعة أحد أهم القوانين في فرع الديناميكا وهو قانون نيوتن الأول، تعرّف من خلال هذه الدورة على الأمثلة والمسائل المتوقعة في امتحان نهاية العام وكيفية الإجابة عليها باحتراف.

المحاضرة الـ 5 المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" (اضغط هنــــــــــــــا)

الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" (مسائل وأمثلة على قانون نيوتن الأول 2 الاختبار الثاني)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قانون نيوتن الاول 2 امتحان الديناميكا المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية المراجعة النهائية لمادة الديناميكا المراجعات النهائية الديناميكا الثانوية العامة 2020 الثانوية العامة الاختبار الثاني thanaweya

أخبار تهمك

كامل الوزير يصدر توجيهات عاجلة لـ"السكة الحديد".. والتنفيذ يبدأ غدًا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

منذ يوم

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ يوم

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم ويُجدد المفاوضات مع نجم الدارويش

منذ ساعة و نصف

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وكالة إيرانية تكشف تفاصيل جديدة عن انفجار طهران

منذ حوالي 11 ساعة

موعد مع التاريخ.. 4 أرقام قياسية تداعب ليفربول في البريمير ليج بعد حسم اللقب

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأهلي يتوصل لإتفاق مع فايلر

منذ حوالي 12 ساعة

بعد تعديه على إذاعة القرآن.. الجندي يلقن داعية سلفي درسًا على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك مُهدد بعقوبات نارية في حال إصراره على الانسحاب من الدوري

منذ أقل من ساعة

تخدرها باستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يفاجئ الأهلي بـ5 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

جوارديولا يوجه رسالة مثيرة إلى ليفربول بعد الفوز بالدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مهاجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى المقاولون

منذ أقل من ساعتين

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ يوم

موضوعات متعلقة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 مصر | ننشر جدول الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام 2020/2019 (التصور النهائي) وزارة التربية والتعليم

وزير التعليم: سيطبق على طلاب المشروع البحثي قانون الغش في هذه الحالة

الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية | مراجعات الديناميكا

الثانوية العامة 2020.. المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" ( المحاضرة 1 - مقدمة في علم الديناميكا)

الثانوية العامة 2020.. المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" ( المحاضرة 2 - قانون نيوتن الأول)

الثانوية العامة 2020.. المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" ( المحاضرة 3 - الاختبار الأول)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:40 ص

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

11:34 ص

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم ويُجدد المفاوضات مع نجم الدارويش

11:55 ص

مهاجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى المقاولون

11:49 ص

جوارديولا يوجه رسالة مثيرة إلى ليفربول بعد الفوز بالدوري الإنجليزي

11:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!