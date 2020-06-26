الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية " الديناميكا" ( مسائل وأمثلة على قانون نيوتن الأول 2 الاختبار الثاني )





الثانوية العامة 2020 | نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية الكرام، خدمة سهلة ومميزة للغاية لطلاب مرحلة الثانوية العامة، وهي المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا )، والتي ستبدأ يوم الأحد المقبل 28 يونيو 2020.





وسنستعرض لكم المحاضرة الخامسة 5 من المراجعات النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) مسائل وأمثلة على قانون نيوتن الأول 2 الاختبار الثاني ، وذلك وفقًا لموقع "thanaweya" المجاني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.





الهدف من المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) - عرض مقدمة في علم الديناميكا.

- مسائل وأمثلة على قانون نيوتن الأول 2.



- الاختبار الثاني.

- عرض مسائل وأمثلة عن قانون نيوتن الأول 2 وكيفية حلها.

توصيف المراجعة النهائية تقدم وزارة التربية والتعليم لطلاب شهادة الثانوية العامة قسم الرياضيات هذه الدورة التدريبية المختصرة لشرح ومراجعة أحد أهم القوانين في فرع الديناميكا وهو قانون نيوتن الأول، تعرّف من خلال هذه الدورة على الأمثلة والمسائل المتوقعة في امتحان نهاية العام وكيفية الإجابة عليها باحتراف.





المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا تقدم وزارة التربية والتعليم لطلاب شهادة الثانوية العامة قسم الرياضيات هذه الدورة التدريبية المختصرة لشرح ومراجعة أحد أهم القوانين في فرع الديناميكا وهو قانون نيوتن الأول، تعرّف من خلال هذه الدورة على الأمثلة والمسائل المتوقعة في امتحان نهاية العام وكيفية الإجابة عليها باحتراف.





المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية " الديناميكا" ( اضغط هنــــــــــــــا ) المحاضرة الـ 5



