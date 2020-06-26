وسائل الإعلام الإنجليزي تشيد بـ ليفربول بعد الفوز بالبريميرليج

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:03 م
ليفربول
ليفربول
وكالات
أشادت وسائل الإعلام البريطانية يوم الجمعة بتتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد انتظار طويل وحملت معظم الصحف عنوان ”الأبطال“ في حين أشاد البعض بالمدرب يورجن كلوب بصفة خاصة.

وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في 30 عاما ليل الخميس بعد هزيمة ملاحقه المباشر مانشستر سيتي 2-1 أمام تشيلسي وانطلقت اثر ذلك احتفالات كبيرة في مدينته رغم القيود والإجراءات الوقائية والاحترازية المفروضة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وكتب مات ديكنسون في صحيفة تايمز مشيدا بالبطل الجديد ”سحق كريستال بالاس 4-صفر يوم الأربعاء وكشف عن جميع صفات البطل متفوقا بفارق يزيد عن 20 نقطة عن مانشستر سيتي المتألق.. وهو ما جاء بمثابة إعلان قوي بالتميز المطلوب في هذه الأوقات الغريبة.“

وأضاف ديكنسون :"كل شيء واضح.. هذا النجاح تحقق عن جدارة واستحقاق وله أهمية كبيرة للغاية. فقد حقق ليفربول نجاحات كبيرة على المستوى الأوروبي وكان ينقصه إثبات الهيمنة المحلية التي تضيف إحساسا بالفخر أكثر عمقا وثراء".

وقال مارتن صمويل في صحيفة ديلي ميل إن ما حققه ليفربول في ظل هذه الظروف يقترب من التفوق على إنجاز ليستر سيتي عند فوزه بلقب الدوري الممتاز في موسم 2015-2016.

وكتب صمويل ”بالتأكيد هذا هو أبرز انتصار في تاريخ ليفربول وبالنسبة للكثيرين فهو الانجاز الأفضل الذي يحققه أحد أندية الصفوة خلال حقبة الدوري الممتاز.“

وأضاف صمويل ”وبعكس ما قد يراه بعض المنافسين فإنه يعني جوانب أخرى كثيرة أيضا. فهو يمثل إعادة صياغة لكتب الأرقام القياسية وهو أمر لم يتوقعه كثيرون قبل عام واحد.

وأكمل :"إنه الموسم الأعظم في كل المواسم والمسيرة الأعظم في كل البطولات".

وقال جيمي كاراجر مدافع ليفربول السابق إنه سعيد لأن الفريق أثبت أنه كان على خطأ بعد أن كتب مقالا في 2017 قال فيه إنه لم يكن مقتنعا بقدرة كلوب على تحقيق الفوز بلقب الدوري.

وكتب كاراجر في صحيفة تليجراف ”وصل كلوب إلى أنفيلد قائلا إنه يريد تحويل المتشككين إلى مصدقين . وكنت أنا أحد الذين فقدوا الأمل.“

وأضاف المدافع السابق :"أشعر بأقصى سعادة عندما أعترف أن هذه الكلمات تبدو الآن أنها كانت في غير موضعها.. وللأسف لم يلومني أحد على هذه التصريحات في هذا الوقت".

أخبار تهمك

مهاجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى المقاولون

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وكالة إيرانية تكشف تفاصيل جديدة عن انفجار طهران

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

منذ يوم

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ يوم

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

منذ أقل من ساعتين

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم ويُجدد المفاوضات مع نجم الدارويش

منذ ساعة و نصف

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ يوم

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مع التاريخ.. 4 أرقام قياسية تداعب ليفربول في البريمير ليج بعد حسم اللقب

منذ ساعة الا ربع

جوارديولا يوجه رسالة مثيرة إلى ليفربول بعد الفوز بالدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الزمالك مُهدد بعقوبات نارية في حال إصراره على الانسحاب من الدوري

منذ ساعة الا ربع

بعد تعديه على إذاعة القرآن.. الجندي يلقن داعية سلفي درسًا على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

كامل الوزير يصدر توجيهات عاجلة لـ"السكة الحديد".. والتنفيذ يبدأ غدًا

منذ حوالي 9 ساعات

تخدرها باستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يفاجئ الأهلي بـ5 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يتوصل لإتفاق مع فايلر

منذ حوالي 12 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:40 ص

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

11:34 ص

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم ويُجدد المفاوضات مع نجم الدارويش

11:55 ص

مهاجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى المقاولون

11:49 ص

جوارديولا يوجه رسالة مثيرة إلى ليفربول بعد الفوز بالدوري الإنجليزي

11:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!