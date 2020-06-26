دورتموند يضع سعر فلكي لبيع سانشو في الميركاتو الصيفي

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:55 م
بوابة الفجر
علي خلاف

تحدث تقرير صحفي ألماني، اليوم الخميس، عن شرط مسئولي بوروسيا دورتموند الألماني لبيع جناحه الإنجليزي الشاب جادون سانشو، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.


رحيل جادون سانشو في الميركاتو الصيفي

وكشفت العديد من التقارير الصحفية أن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، يتابع المستويات التي يقدمها سانشو مع دورتموند، بهدف التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن الجناح الإنجليزي سانشو يتمتع بشعبية كبيرة في إنجلترا، ويعتبر أحد أهم أولويات مانشستر يونايتد هذا الصيف، لكن بوروسيا دورتموند وضع شرطًا قد يعقد الصفقة في الميركاتو الصيفي.


وأوضحت الصحيفة أن بوروسيا دورتموند الألماني لا ينوي الاستغناء عن جناحه الشاب سانشو بأقل من 130 مليون يورو، على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.


وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الرقم يصعب على أي فريق دفعه في التوقيت الحالي، وهو ما يجعل هناك ارتياح داخل دورتموند، بشأن إمكانية بقاء سانشو لموسم آخر.


وأتمت الصحيفة الألمانية أن مسئولي بروسيا دورتموند يدرسون إغراء سانشو بزيادة راتبه إلى 10 ملايين يورو، وهو ما قد يدفعه للبقاء حتى نهاية عقده، على أمل إقناعه خلال تلك الفترة بتجديد تعاقده مع الأبيض والأسود.

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