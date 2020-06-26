حبس عاطل لحيازته 40 طربة حشيش في الإسكندرية

قررت نيابة المنتزه ثالث بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 40 طربة من مخدر حشيش بقصد الاتجار به على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وارسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.





وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل "له معلومات جنائية"، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة على عملائه.





وعلى الفور، تم عمل كمين أُعد له بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وألقى القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام، ومبلغ مالي وهاتف محمول، حيث قدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة 280 ألف جنيه، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار به على عملائه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.





وعلى جانب آخر، أمر المستشار محمود زغلول رئيس نيابة العامرية أول بالإسكندرية، بالتحفظ على 22 طن قمح غير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل توريده خلال موسم التوريد بالأسواق، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.





وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط شرطة مباحث التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام تاجر، مقيم بمحافظة الغربية، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الغش التجاري، حيث يقوم بتجميع الغلال "القمح" المصابة بإصابات حشرية وغير الصالحة للاستهلاك بقصد توريدها خلال موسم التوريد الحالي على إنها تم زراعتها وحصدها هذا العام، محققًا من وراء ذلك أرباحًا غير مشروعة.



