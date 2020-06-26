"خان" يدعو لمحاسبة الهند على انتهاكاتها لحقوق الإنسان بجامو وكشمير

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:34 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
دعا رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، المجتمع الدولي إلى محاسبة الهند على انتهاكاتها لحقوق الإنسان في جامو وكشمير التي تحتلها الهند،

وقال "خان"، في سلسلة من التغريدات على "تويتر"، اليوم الجمعة، متحدثًًا عن الفظائع مثل النساء والرجال والأطفال الذين يضطرون لمواجهة البنادق والاعتداء الجنسي والصعق الكهربائي والتعذيب الجسدي والعقلي: "الفظائع التي ارتكبتها قوات الاحتلال الهندية بناء على أوامر من حكومة الهندوتفا المتطرفة، مودي موثقة بشكل جيد من قبل الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الدولية"، كما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

تشير باكستان إلى جامو وكشمير الخاضعة للإدارة الهندية على أنها جامو وكشمير المحتلة، بينما تطلق الهند على المنطقة الخاضعة للإدارة الباكستانية كشمير المحتلة.

في هذه الأثناء، لا تزال الهند وباكستان متورطين في انتهاك وقف إطلاق النار على طول خط السيطرة، مما أسفر عن مقتل جنود ومدنيين من الجانبين. تدعي الهند وباكستان كلاهما جامو وكشمير كجزء من بلديهما.

وتقاتل الدولتان حوله منذ الاستقلال وخاضتا ثلاث حروب كذلك. تدهورت العلاقات الدبلوماسية بين نيودلهي وإسلام آباد تمامًا عندما ألغت الهند الوضع الخاص لجامو وكشمير في أغسطس 2019.

وبحسب "سبوتنيك"، لا يهدر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أي فرصة لإلقاء نظرة على نظيره الهندي رئيس الوزراء ناريندرا مودي بشأن تصرفات الأخير في جامو وكشمير. يستخدم "خان" مصطلحات مثل هندوتفا المتفوق والمستوحى من النازية للإشارة إلى الحكومة التي يقودها مودي.

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