رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية: عودة الاستثمارات التي توقفت بسبب الحظر

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:43 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
قال المهندس أحمد عثمان عضو مجلس إدارة الغرف التجارية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، أن قرارات الحكومة الجديدة تعطي للمحال فرصة الفتح لمدة 12 ساعة، وهي فترة كافية جدا لدعم الأنشطة التي تضررت من الغلق لأكثر من ثلاثة أشهر، كما ينعكس إيجابيا على على الأنشطة الأخرى المرتبطة بها من اللحوم والدواجن وغيرها. 

وأضاف عثمان، أن القرارات أيضا ستساهم بشكل كبير في إعادة تقييم الأسواق للمستثمرين، ونتوقع خلال الفترة القادمة افتتاح أنشطة جديدة استفادت من ازمه كورونا، مثل الأدوية والمستلزمات الطبية وغيره، بالإضافة إلى أفرع لسلاسل جديدة، والاستثمارات التي توقفت أو تم تأجيلها بسبب قرارات الحظر. 

وأفاد رئيس غرفة الإسماعيلية، بأن الكثير من الأنشطة التجارية عانت من الخسائر ومنهم من اضطر لتحويل النشاط، حتى يستطيع أن يفي باحتياجاته. 

وأكد، أن الفترة السابقة ساهمت بشكل كبير في تغيير النمط الاستهلاكي، والدولة لجأت للحوار المجتمعي للاتفاق على مواعيد الفتح والإغلاق بعد كورونا، ووفقا لظروف كل محافظة، وهي خطوة يرى البعض أنها تأخرت كثيرا، إلا أن تطبيقها سيحافظ على معدلات نمو الاقتصاد وتخفيض الاستهلاك في الكهرباء وغيره كثير.

وأوضح، أن تطبيق مواعيد محددة للفتح والإغلاق، ستنظم النشاط التجاري والاستهلاكي، وستدعم أنشطة جديدة، وتحرك الأسواق، ومن ناحية أخرى، تساهم بشكل كبير في تنظيم حياة المواطن وهو ما ينعكس إيجابيا على الأداء والاقتصاد والعديد من الأنشطة المختلفة.

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