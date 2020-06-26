تنفيذ 4 قرارات إزالة خلال حملة مكبرة بالعامرية (صور)

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:40 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
شنّ حي العامرية ثان غرب الإسكندرية، حملة مكبرة لإزالة البناء المخالف، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة التصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها، وتوجيهات اللواء محمد أحمد هنداوي رئيس حي العامرية ثاني.

وأشار حي العامرية ثاني فى بيان، اليوم الجمعة، إلى أنه تم شن حملة مكبرة تحت إشراف عصام عبدالمنعم القائم بأعمال سكرتير الحي ورئيس وحدة التدخل السريع، وإدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ومهندس المنطقة وعضو من الشئون القانونية، وفي وجود كول أمني من قسم شرطة عامرية ثان الحملة لتنفيذ 4 قرارات إزالة، حيث تم إزالة أسوار ومباني بالطوب الأحمر على مساحة أرض 2400 بقراررقم 14 لسنة 2019 بالكينج قبلي، وإزالة وتكسير سور بتقسيم طنطا كينج بحري بمساحة 10 م2 بالقرار رقم 12 لسنة 2019، إزالة أسوار ومباني الطوب الأبيض بالكينج بحري خلف عكنش قرار رقم 18 لسنة 2019 بطول 50م2، إزالة سور بطول خمسة عشرة متر بالكينج بحري بنجع مطيريد قرار رقم،40 لسنة 2019 على مساحة 15 م2.

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة، لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد على مدار الساعة لأي أعمال مخالفة، يأتي ذلك اتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائي.

وحذر محافظ الإسكندرية، بعدم التهاون في أي مخالفة وسيتم إزالتها فورا، مشددا أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار اللواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية، إلى أن ملف البناء المخالف بعد من أهم تحديات بمحافظة الإسكندرية، فمنذ 2011 وحتى 2019 هناك 132 ألف قرار إزالة لحالات بناء مخالف بالإسكندرية، سواء كانت مخالفات في التعدي على أراضي أملاك الدولة، أو الآراضي الزراعية، أو مخالفات ارتفاعات المباني.
تنفيذ 4 قرارات إزالة خلال حملة مكبرة بالعامرية (صور)
تنفيذ 4 قرارات إزالة خلال حملة مكبرة بالعامرية (صور)
تنفيذ 4 قرارات إزالة خلال حملة مكبرة بالعامرية (صور)
تنفيذ 4 قرارات إزالة خلال حملة مكبرة بالعامرية (صور)

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