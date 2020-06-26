الزمالك مُهدد بعقوبات نارية في حال إصراره على الانسحاب من الدوري

قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، عدم استكمال مباريات النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2019 / 2020، وذلك بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وتهديدها لحياة اللاعبين والأجهزة الفنية، بعد ارتفاع حالات الإصابات والوفيات بالفيروس اللعين في مصر.





وجاء قرار مجلس الزمالك بعدم استكمال الدوري الممتاز هذا الموسم بالإجماع، وذلك بعد اجتماع عقده مرتضى منصور رئيس النادي مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، والذي أبدي رفضه خوض مباريات البطولة في ظل الظروف الراهنة، مؤكدًا أن هذا الأمر قد يقتل الكرة المصرية.





رفض الزمالك استكمال بطولة الدوري الممتاز في التاريخ الذي أعلنه وزير الشباب والرياضة يوم 25 يوليو وانسحابه من البطولة، يعرضه لعقوبات نارية سيتم توقيعها عليه وفقًا لمادة المخالفات والعقوبات رقم 21 من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق.





حيث تنص اللائحة أنه في حالة تخلف فريق عن إحدي المباريات أو الامتناع عن المشاركة فيها أو الانسحاب منها قبل بدءها، أو الامتناع من المشاركة أو الانسحاب من إحدي أو كل المسابقات أو التلويح بذلك معاقبته بـالآتي:





1- التحذير.

2- التوبيخ.

3- غرامة مالية بحد أدنى 50 ألف جنيه مصري.

4- خسارة المباريات.

5- اللعب على ملعب محايد.

6- منع اللعب في ملعب معين.

7- الحرمان من القيد.

8- الخصم من النقاط.

9- هبوط فريق النادي إلى القسم الأدنى.

10- الاستبعاد من المشاركة في إحدى المسابقات لفترة تحددها اللجنة.

11- إلغاء نتيجة المباراة لفرق النادي في مسابقة أو أكثر.

12- منع فريق أو فرق النادي من المشاركة في إحدى أو كل المسابقات.

13- الحرمان من الجائزة.

14- سحب اللقب.





وتؤكد اللائحة على أنه يتم توقيع العقوبة المناسبة على المخالف دون التقيد بالتسلسل المذكور.





وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أكد على عودة النشاط الرياضي في المواعيد التي أعلنها في وقت سابق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث تقرر استئناف الأندية تدريباتها الجماعية بداية من 20 يونيو الجاري، على أن تعود المنافسات الرياضية ومن بينها الدوري الممتاز يوم 25 يوليو المقبل.