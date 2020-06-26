بإطلالة مشرقة.. نداء شرارة في أحدث ظهور لها

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:34 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص المطربة الشابة نداء شرارة، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت نداء شرارة، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة مشرقة حيث اعتمدت على ألوان مبهجة وملابس كاجوال.


نبذة عن نداء شرارة:

مغنية أردنية حاصلة على لقب "ذا فويس" أحلى صوت، الموسم الثالث عام 2015 حيث نالت نسبة من التصويت تفوقت بها على حمزة الفضلاوى من وعلى يوسف من وكريستين سعيد من لبنان، وتميزت عن كل المتسابقات بارتدائها الحجاب، طول فترة المسابقة.


ولاقت نداء الكثير من الانتقادات لسبب غنائها بالحجاب حتى بعد فوزها باللقب، تلقت عرضا من أحد رجال الأعمال بدعمها فنيا بشكل كامل بشرط الاستمرار بارتداء الحجاب.

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