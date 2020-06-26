انتظر 30 عامًا.. ليفربول يتوج ببطولة الدوري الإنجليزي ويحقق أرقامًا قياسية كبيرة

توج فريق ليفربول الإنجليزي الذي يلعب ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، أمس الخميس الموافق الـ25 من يونيو 2020، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي غاب عن خزائن الفريق لـ30 عامًا.





أرقام قياسية





وحقق ليفربول أرقامًا قياسية كبيرة في رحلة التتويج باللقب الغائب عن "الريدز"، ليكون هذا الموسم من أعظم المواسم التي حققها "الريدز" في تاريخه، وربما في تارخ "البريمير ليج" ذاتها، لما شهدته مبارايات أبناء كلوب من إثارة ومتعة وقمة لم يستطع أحد التغلب عليها.





فوز ليفربول





وفاز فريق ليفربول بالجولة الماضية على حساب كريستال بالاس برباعية نظيفة، شارك فيها النجم المصري محمد صلاح مسجلا هدف وصنع هدف آخر، في حين تعرض صاحب المرتبة الثانية فريق مانشستر سيتي للهزيمة من تشيلسي والتي أهدت اللقب لأبناء كلوب.





تتويج ليفربول





وحسم فريق ليفربول الإنجليزي بطولة "البريمير ليج" قبل انتهاء المبارايات بـ7 جولات كاملة، محققًا 86 نقطة، وبفارق 23 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي الوصيف، الذي لديه في جعبته 63 نقطة.





مانشستر سيتي وتشيلسي





وفاز فريق تشيلسي على مان سيتي في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الخميس، بنتيجة هدفين لهدف، ليعطي ليفربول اللقب الغالي الذي انتظرته الجماهير العاشقة لـ "الريدز" لقرابة الـ30 عامًا.





ليفربول بطلا للبريمير ليج





ويعد وصول ليفربول إلى النقطة الـ86 هو رقم قياسي حيث بلغت الفجوة بينه وبين منافسه مانشستر سيتي بفارق 23 نقطة وهو أمر لم يحدث في تاريخ البريمير ليج، ووصل الفارق إلى 25 نقطة بعد فوز ليفربول 1-0 على نوريتش سيتي في وقت لاحق من الشهر نفسه.





فوز ليفربول





وتغلب فريق ليفربول على كافة غالبية الدوري الإنجليزي تفوقا على 18 فريق من أصل 19 فريقا، كما دخل محمد صلاح التاريخ بعدما أصبح أول لاعب في ليفربول يسجل 20 هدفا بجميع المسابقات في 3 مواسم متتالية منذ مايكل أوين بين 2000 و2001 و2002 و2003.



