رئيس وزراء أستراليا": في الطريق لتخفيف قيود فيروس كورونا بشكل أكبر

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:18 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
ستلتزم سلطات أستراليا بخطط تخفيف قيود فيروس كورونا المستجد، حسبما قال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الجمعة، على الرغم من ارتفاع معدلات العدوى في ولاية فيكتوريا ثاني أكبر ولاية من حيث عدد السكان.

وقال "موريسون"، في مؤتمر صحفي في كانبرا، العاصمة: "ستكون هناك تفشيات وما يهم هو أننا نواصل بناء قدرتنا على التعامل مع تلك التفشيات"، كما أوردت وكالة "رويترز".

نشرت أستراليا سيارات إسعاف ومراكز اختبار متنقلة في غارة اختبار عبر الولاية الجنوبية الشرقية بعد تجدد تفشي أمراض الجهاز التنفسي هناك. وأعلنت الدولة، اليوم الجمعة، يومها العاشر على التوالي من الحالات الجديدة بأرقام مضاعفة.

وكانت قد مددت ولاية فيكتوريا، ثاني أكبر ولاية في أستراليا من حيث عدد السكان، يوم الأحد الماضي، حالة الطوارئ لمدة أربعة أسابيع أخرى حتى 19 يوليو، في الوقت الذي تواجه فيه ارتفاعًا حادًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد مع انتعاش اقتصادي في انتقال المجتمع.

أبلغت فيكتوريا عن 19 حالة إصابة جديدة، اليوم الأحد، وهو اليوم الخامس من ارتفاع الرقمين. ولدى الولاية الآن 1836 حالة إجمالاً مؤكدة، ربع الحالات في أستراليا، منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يتوصل لإتفاق مع فايلر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

منذ حوالي 23 ساعة

بعد تعديه على إذاعة القرآن.. الجندي يلقن داعية سلفي درسًا على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وكالة إيرانية تكشف تفاصيل جديدة عن انفجار طهران

منذ حوالي 10 ساعة

جوارديولا يوجه رسالة مثيرة إلى ليفربول بعد الفوز بالدوري الإنجليزي

منذ ساعتين

كامل الوزير يصدر توجيهات عاجلة لـ"السكة الحديد".. والتنفيذ يبدأ غدًا

منذ حوالي 8 ساعات

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ يوم

"جريمة بشعة وخطة شيطانية".. بسمة وهبة تعلق على واقعة "فتاة الدقهلية"

منذ حوالي 15 ساعة

مهاجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى المقاولون

منذ ساعة و 14 دقيقة

تخدرها باستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم ويُجدد المفاوضات مع نجم الدارويش

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1569 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ يوم

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

منذ ساعة و نصف

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يفاجئ الأهلي بـ5 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 16 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:40 ص

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

11:34 ص

مهاجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى المقاولون

11:49 ص

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم ويُجدد المفاوضات مع نجم الدارويش

11:55 ص

جوارديولا يوجه رسالة مثيرة إلى ليفربول بعد الفوز بالدوري الإنجليزي

11:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!