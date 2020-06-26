رئيس وزراء أستراليا": في الطريق لتخفيف قيود فيروس كورونا بشكل أكبر

ستلتزم سلطات أستراليا بخطط تخفيف قيود فيروس كورونا المستجد، حسبما قال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الجمعة، على الرغم من ارتفاع معدلات العدوى في ولاية فيكتوريا ثاني أكبر ولاية من حيث عدد السكان.





وقال "موريسون"، في مؤتمر صحفي في كانبرا، العاصمة: "ستكون هناك تفشيات وما يهم هو أننا نواصل بناء قدرتنا على التعامل مع تلك التفشيات"، كما أوردت وكالة "رويترز".





نشرت أستراليا سيارات إسعاف ومراكز اختبار متنقلة في غارة اختبار عبر الولاية الجنوبية الشرقية بعد تجدد تفشي أمراض الجهاز التنفسي هناك. وأعلنت الدولة، اليوم الجمعة، يومها العاشر على التوالي من الحالات الجديدة بأرقام مضاعفة.





وكانت قد مددت ولاية فيكتوريا، ثاني أكبر ولاية في أستراليا من حيث عدد السكان، يوم الأحد الماضي، حالة الطوارئ لمدة أربعة أسابيع أخرى حتى 19 يوليو، في الوقت الذي تواجه فيه ارتفاعًا حادًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد مع انتعاش اقتصادي في انتقال المجتمع.





أبلغت فيكتوريا عن 19 حالة إصابة جديدة، اليوم الأحد، وهو اليوم الخامس من ارتفاع الرقمين. ولدى الولاية الآن 1836 حالة إجمالاً مؤكدة، ربع الحالات في أستراليا، منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، حسبما أوردت وكالة "رويترز".