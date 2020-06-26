رامي صبري يتصدر هشتاج تويتر لهذا السبب

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:31 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
تصدر الفنان رامي صبري، هشتاج رقم واحد على موقع "تويتر"، فقام رواد السوشيال ميديا بنشر مقاطع فيديو لأغانيه بهشتاج "رامي صبري"، وبالأخص آخر أغنية له "غريب الحب".


حققت أغنية "غريب الحب"، تتر مسلسل "فرصة تانية"، للفنان رامي صبري، نجاحًا كبيرًا جدًا على جميع مواقع السوشيال ميديا، فتخطت الـ 4 ملايين مشاهدة عبر قناة رامي الرسمية على موقع "يوتيوب".


وتقول كلمات الأغنية: "غريب الحب مين فاهمه.. مابين اتنين بيتفارقوا .. وبين اتنين بيتفاهموا.. فى حد الحب ده سارقه .. وحد الحب كان واهمه .. والفرصة التانية بنستناها.. واهو بنصلح غلطات بعد ما عدنا الحسابات حتى ولو مش قاصدين".


"وان كان فيه حاجة احنا خسرناها هنعوض ف الجيات .. لسة فـ عمرنا حكايات هنسيب فرحتنا لمين.. ونروح ونسيب ونقول محصلش نصيب .. ونغيب والشوق لو يجي لأي حبيب .. يفكروا باللي اتنسى بعد اما جرحه يطيب".



يذكر أن "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري، بجانب كل من أحمد مجدي، دياب، آيتن عامر، هبة مجدى، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمرالشناوي، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين.

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