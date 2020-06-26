عامل وزوج شقيقته يقتلان والده بسبب علاقة غير شرعية مع ابنته في الشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، القبض على عامل وزوج شقيقته لقيامهما بقتل والد الأول، وأرجعوا السبب أنه على علاقة غير شرعية بابنته.





وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقى مركز شرطة الحسينية بلاغا من "شيرين. ح. ع. ح" مقيمة بقرية سعود مركز الحسينية اتهمت خلاله شقيقها "ح. ح" 27 عاما عامل وزوجها "عبدالحميد. ع. ا" 52 عاما عامل بقتل والدها "ح. ع" عامل.





وانتقلت قوة من مركز شرطة الحسينية لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين أن المتهمين قاما بالاعتداء على المجني عليه بالضرب بأداة خشبية "شومة" أثناء نومه وقاموا بالتخلص من الجثة بدفنها في قطعة أرض زراعية ملحقة بمنزل زوج ابنته.





وتم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب علاقة غير شرعية بين المجني عليه وابنته، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وقررت حبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيق، وعرض ابنه المجني عليه على الطب الشرعي.



