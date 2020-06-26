عامل وزوج شقيقته يقتلان والده بسبب علاقة غير شرعية مع ابنته في الشرقية
الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:29 م
سمر السيد
ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، القبض على عامل وزوج شقيقته لقيامهما بقتل والد الأول، وأرجعوا السبب أنه على علاقة غير شرعية بابنته.
وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقى مركز شرطة الحسينية بلاغا من "شيرين. ح. ع. ح" مقيمة بقرية سعود مركز الحسينية اتهمت خلاله شقيقها "ح. ح" 27 عاما عامل وزوجها "عبدالحميد. ع. ا" 52 عاما عامل بقتل والدها "ح. ع" عامل.
وانتقلت قوة من مركز شرطة الحسينية لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين أن المتهمين قاما بالاعتداء على المجني عليه بالضرب بأداة خشبية "شومة" أثناء نومه وقاموا بالتخلص من الجثة بدفنها في قطعة أرض زراعية ملحقة بمنزل زوج ابنته.
وتم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب علاقة غير شرعية بين المجني عليه وابنته، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وقررت حبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيق، وعرض ابنه المجني عليه على الطب الشرعي.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17841 حالة، من ضمنهم الـ 16338 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 61130 حالة من ضمنهم 16338 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 2533 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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