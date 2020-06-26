أبرزها رفع سعر رغيف الخبز.. الحكومة تنفي 13 شائعة

عدة شائعات انتشرت خلال الأسبوع المنصرم، أدى إلى إثارة الجدل بين الرأي العام، ما أدى إلى خروج الحكومة وكشف حقيقتها من خلال التواصل مع الوزرات المختلفة من أجل تقدم المعلومات الصحيحة للرأي العام.





وفيما يلي ترصد "الفجر" كافة الشائعات التي ردت عليها الحكومة في النقاط التالية:





- الهيئة القومية لسلامة الغذاء، نفت تداول أي عصائر معلبة فاسدة بالأسواق، مُشددةً على أن كافة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق بما فيها العصائر سليمة وآمنة.





- الحكومة نفت إجبار المواطنين على شراء المطهرات على بطاقات التموين، فالمواطن له الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من السلع التي يتم توزيعها على البطاقات دون الإجبار على شراء سلعة معينة.





- التموين نفت طرح الكمامات القماشية على البطاقات التموينية بسعر 40 جنيهًا بدايةً من يوليو المقبل.





- وزارة السياحة نفت تطبيق رسوم تأشيرة دخول على السائحين الوافدين إلى المحافظات السياحية بدايةً من يوليو المقبل.





- التعليم العالي نفت تراجعها عن قرار إتمام امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الجامعات للفرق النهائية، مُوضحةً أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية بالجامعات ستعقد في موعدها المقرر بدءًا من 1 يوليو المقبل وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.





- وزارة التموين نفت بيع بقالي التموين السلع التموينية بأسعار مخالفة للأسعار المقررة من قبل الوزارة، مُوضحةً انتظام صرف السلع التموينية بجميع محال البقالة التموينية ومنافذ جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية وفقًا للأسعار المحددة من قبل الوزارة.





- التموين نفت الوزارة ما تردد من أنباء عن رفع سعر رغيف الخبز المدعم بعد تطبيق منظومة بيع القمح النقدي الجديدة بدايةً من يوليو القادم، مؤكدة أنه لا توجد أي نية للمساس بسعر رغيف الخبز المدعم مهما زادت تكلفة إنتاجه.





- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نفى إجبار العاملين بالجهاز الإداري للدولة على المعاش المبكر كشرط للحصول على قرض صندوق النقد الدولي لمواجهة أزمة كورونا.





- وزارة المالية نفت فرض ضريبة جديدة على السلع المباعة إلكترونيًا، ضمن تعديلات قانون ضريبة "القيمة المضافة"

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- الصحة نفت ما تم تداوله من بروتوكولات لعلاج فيروس كورونا منسوبة لوزارة الصحة، مُؤكدةً أنه لا صحة للبروتوكولات المتداولة لعلاج فيروس كورونا ومنسوبة للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.





- وزارة التعليم نفت عدم تسليم طلاب الثانوية العامة "بوكليت" المواد غير المضافة للمجموع، مُوضحةً أنه قد تم تسليم الطلاب "البوكليت" الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية.





- وزارة الإسكان نفت طرح وحدات الإعلان الـ14 للإسكان الاجتماعي، مُوضحةً أنه يتم حاليًا سحب كراسات الشروط، وسداد مقدمات لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ 13 بالإسكان الاجتماعي بـ10 محافظات هي (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – مطروح)، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الإعلانات المزيفة التي تستهدف النصب عليهم، مع ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية بالوزارة.





- وزارة التضامن نفت توقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه، مُوضحةً أن المعاش المبكر هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال.



