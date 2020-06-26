ندى بسيوني تطمن الجمهور على حالة عبد الله مشرف

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:28 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
حرصت الفنانة ندي بسيوني، على طمأنة جمهور ومحبي الفنان عبد الله مشرف، بعد إعلان إصابته بجلطة في المخ.

ونشرت ندي بسيوني، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة للفنان عبد الله مشرف، وعلقت قائله: "الفنان عبد الله مشرف شفاك الله وعفاك هو حالته مستقرة الحمد لله دعواتكم بالشفاء العاجل".

نبذة عن عبد الله مشرف:

ولد عبد الله مشرف في 15 فبراير عام 1942 في مدينة القاهرة بمصر، تلقّى علومه الابتدائية فيها والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية ليحصل على شهادة البكالوريوس منها في عام 1968 ويبدأ بمسيرته العملية.


ومن أهم الأعمال التليفزيونية التى قدمها عبد الله مشرف، "أولاد الشوارع، العمة نور، على هامش السيرة، يوميات ونيس، زيزينيا، فارس بلا جواد، رجل خطير جدا، أبو ضحكة جنان".

كما قدم العديد من الأفلام السينمائية منها: عمر وسلمى، فيلم بوبوس، البلياتشو، حين ميسرة، هي فوضي اريد خلعًا، العيال هربت، كلام في الحب، وش إجرام، جعلتني مجرمًا، وغيرها.
ندى بسيوني تطمن الجمهور على حالة عبد الله مشرف
ندى بسيوني تطمن الجمهور على حالة عبد الله مشرف

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