وزير الأوقاف لـ المصلين: "لا تكونوا سببا في غلق بيوت الله"

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المساجد ستفتح اعتبارا من فجر السبت لأداء الصلوات الخمس، موجها رسالة للمصليين، "كونوا سببا في الفتح وليس سببا في الغلق".





وأشار "مختار"، خلال خطبة الجمعة بمسجد محمد علي بالقلعة، اليوم الجمعة، إلى أن كل مصلي عليه أن يصطحب معه سجادته الخاصة للصلاة، ويتوضأ في منزله، ويرتدي الكمامة، ويحافظ على إجراءات التباعد الاجتماعي، محذرا من التزاحم عند دخول المسجد أو الخروج منه، وفي حال وجود المرء المسجد مزدحما فليذهب لغيره.





ووجه وزير الأوقاف، رسالة إلى كل المصليين، قائلا: "لا تكون سببا في غلق بيوت الله"، مطالبا العاملين في الأوقاف ببذل أقصى جهد في التعقيم والتنظيم.





وتبدأ مساجد مصر فجر غدا السبت، أول صلاة داخل المساجد بعد نحو 3 أشهر من قرار غلقها بسبب فيروس كورونا، ووضعت وزارة الأوقاف عدد من من القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة فتح دور العبادة فيما عدا الصلاة الأسبوعية "صلاة الجمعة".





وفيما يلى أبرز الضوابط التي وضعتها وزارة الأوقاف وشروط فتح المساجد، والتى تم اعتمادها وتعميمها على المديريات:





عدم فتح دورات المياه نهائيًّا.

عدم فتح دور المناسبات.

عدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة أو عقد القران أو أى مناسبات اجتماعية.

عدم فتح أى أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها.

استمرار تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.

عدم فتح مصليات السيدات.

عدم إقامة أى دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة.

تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد فى جميع الصلوات.

عدم ترك مفاتيح المسجد مع أى شخص كان من غير العاملين بالأوقاف.

فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، والإقامة عقب الأذان مباشرة.

غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق.

فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات إلا في حالة الضرورة القصوى.

ضرورة ارتداء المصلين للكمامة.

اصطحاب سجادة صلاة شخصية.

وضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها.

متابعة التطهير والتعقيم المستمر.

الفتح فى المرحلة الأولى للمساجد التى بها إمام، أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة.